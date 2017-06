Flere skadet i storbrann i høyblokk i London

Vitner forteller om kaotiske scener, og politiet bekrefter at flere er skadet etter at det brøt ut en kraftig brann i en boligblokk.

Bilder og videoer fra stedet viser hvordan blokken på 27 etasjer er fullstendig overtent. Over 200 brannfolk kjemper onsdag morgen mot flammene fra bygningen, som ligger i nærheten av Notting Hill.

Flere vitner forteller at de har hørt rop om hjelp fra bygningen, og det fryktes at folk har blitt fanget i flammehavet, skriver The Guardian.

Bygningen består av 120 leiligheter, og flere øyenvitner har sagt at de har sett lys, som kan være lommelykter, som blinker på toppen.

OVERTENT: Boligblokken på 27 etasjer er fullstendig overtent onsdag morgen. Foto: Toby Melville , Reuters

Dette er ikke bekreftet av London-politiet. De skriver imidlertid at «flere personer behandles for ulike skader», og at de jobber med å evakuere beboere.

Hadil Alamily forteller til The Guardian at hun så en mann som hoppet fra en av de øverste etasjene:

– Han ropte hjelp, hjelp, men ingen kom til. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han var bokstavelig talt i brann da han hoppet.

Visebrannmester Dan Daly sier at brannmannskaper «jobber ekstremt hardt under svært vanskelige forhold for å få kontroll på brannen».

– Dette er en stor og svært alvorlig hendelse, og vi har utplassert store ressurser, sier han i en uttalelse.

Beboer George Clarke forteller at han løp ut så fort han kunne da han våknet av brannalarmen.

– Jeg står hundre meter unna og er dekket i aske. Det er hjerteskjærende, jeg har sett noen som forsøker å lyse med lommelykt fra toppen, og de kommer seg jo ikke ut, sier han til Radio 5 Live.

Vitne Victoria Goldsmith forteller noe av det samme til Sky News:

– Det var to personer som var fanget på toppen. De forsøkte å signalisere folk med lyset fra mobiltelefonene. De kunne ikke nå dem, og flammene fortsatte oppover.

Brannvesenet fikk melding om brannen ved 01-tiden natt til onsdag. London-borgermester Sadiq Khan skriver følgende på Twitter: