Flere drept i bombeangrep ved fotballstadion i Istanbul

ISTANBUL (VG) Etter fotballkampen i Istanbul sentrum var ferdig, gikk det som trolig var en bilbombe av utenfor. De rammede er politifolk, får VG bekreftet.

Nyhetsbyrået AFP melder at 15 mennesker er drept og 69 skadet i eksplosjonene som rammet like ved en fotballstadion i Besiktas, et område sentralt i Istanbul, lørdag kveld. Opplysningene kommer fra helsedepartementet i Tyrkia.

VG er på stedet ved Vodafone Stadion i Besiktas natt til søndag. Et helikopter flyr over stadionet med søkelys. Veien er avstengt rundt to kilometer fra stadionet for biler, og rundt 200 meter fra plassen blir VG stoppet til fots av sivilkledd politi.

Politilederen på stedet opplyser at det kun har vært bombeangrep på ett sted, ved stadionet i Besiktas, ikke ved Taksim-plassen, som det kom rapporter om tidligere i kveld. Flere av de skadede er politifolk.

– Vi vet ikke hvem som står bak. Vi har mange terrorgrupper her. Vi undersøker nå om det finnes enda en bombe inne på stadion, sier politilederen til VG.

Erodgan: Utsatt for et «terrorangrep»



– Våre innbyggere og sikkerhetsstyrker er blitt utsatt for et terrorangrep. Eksplosjonene hadde for hensikt å drepe flest mulig, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en uttalelse, gjengitt av Reuters.

Ifølge landets innenriksminister Süleyman Soylu skal det være snakk om både en bilbombe utenfor stadion og en selvmordsbomber i Maçka-parken som ligger rett ved siden av. TV-bilder viser det som ser ut som en utbrent bil, og to separate branner på veien utenfor stadion.

– En bil fullpakket med eksplosiver antas å ha eksplodert der hvor spesialpolitiet var plassert, nær utgangen Bursaspor-fansen brukte når de forlot kampen, sier Soylu til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Eksplosjonene inntraff om lag halvannen time etter to tyrkiske fotballagene Bursaspor og Besiktas hadde spilt på sistnevntes hjemmebane, Vodafone Arena i Besiktas, et område sentralt i Istanbul. Arenaen kan ta over 40.000 publikummere, og det er vanlig at det er opprørspoliti til stede ved fotballkampene.

Tyrkiske kilder opplyser til VG at det kan se ut som om en buss med opprørspoliti kan ha vært målet. Det samme melder flere tyrkiske aviser, deriblant storavisen Hurriyet.

UD: Ikke meldinger om berørte nordmenn



Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i Utenriksdepartementet, sier at UD ikke har oversikt over nordmenn som befinner seg i utlandet, med mindre disse melder seg til departementet, eller registrerer seg på reiseregistrering.no.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen nordmenn er berørt. Ambassaden i Ankara jobber med å undersøke om nordmenn kan være rammet, sier Lunde til VG.

Urolig i Tyrkia



Tyrkia har vært utsatt for en rekke uroligheter og terrorangrep det siste året, både i storbyene Ankara og Istanbul, og i grenseområdene til Syria. 15. juli i år ble landet utsatt for et kuppforsøk som kostet 290 mennesker livet. President Erdogan erklærte unntakstilstand, som fortsatt vedvarer.

Noen uker før, 28. juni, ble 45 ble drept og minst 230 ble skadet i et selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul.

I mars ble fem mennesker drept og flere såret i et selvmordsangrep på Istiklal, Istanbuls svar på Karl Johan. Samme måned ble 37 mennesker ble drept og over 70 såret i et selvmordsangrep ved en bussholdeplass i Ankara. Dette er bare noen av en lang rekke angrep.

Det norske Utenriksdepartementet advarer i sine reiseråd om Tyrkia at nye terrorangrep kan inntreffe.