Flere døde da tre veltet på en festival i Madeira

Flere mennesker mistet livet på den portugisiske øya Madeira da de ble truffet av et stort tre som veltet, melder portugisiske medier.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Den portugisiske statskanalen RTP har vist bilder som viser redningsmannskaper som jobber ved noen store trær nær Funchal, hovedstaden på Madeira.

Det er varierende opplysninger i portugisiske medier om hvor mange mennesker som ble truffet da treet veltet.

RTP melder om ti døde, mens radiostasjonen TSF melder om to døde.

RTPs reporter på stedet bekrefter at to av de omkomne er barn.

En offisiell redegjørelse for ofrene kommer klokken 16.30, skriver RTP.

Treet skal ha falt over en folkemasse som ventet utenfor en kirke i landsbyen Monte, ved 12-tiden tirsdag formiddag.

Madeira Island News melder at det var et 200 år gammelt eiketre som falt. Ifølge nyhetsbloggen skal myndighetene ha blitt advart allerede i 2014 om at treet kunne utgjøre fare for personer.

VG/NTB