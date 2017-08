To knivdrept i Åbo sentrum – fire mistenkte pågrepet

ÅBO (VG) To personer er døde og åtte skadet etter det som kan være et terrorangrep i den finske byen Åbo.

Etter hendelsen fredag ettermiddag skjøt og pågrep politiet en mistenkt mann.

Lørdag morgen melder finsk politi på Twitter at hendelsen etterforskes som et terrorangrep. Der skriver de også at den mistenkte er en 18 år gammel marokkansk mann.

Skjøt gjerningsmann

Politiet fikk melding om angrepet klokken 16.02 lokal tid fredag, og var raskt på stedet. De skjøt den antatte gjerningspersonen i beina og pågrep ham. Da var klokken 16.05.

– Gjerningsmannen er en yngre mannsperson av utenlandsk bakgrunn, og han mottar behandling på sykehus, skrev finsk politi i en pressemelding fredag kveld.

Politiet har sikret seg kniven han brukte og har også lokalisert en bil som var etterlyst i forbindelse med angrepet. Samtidig pågår arbeidet med å kartlegge mannens motiv.

Politiet antok først at gjerningsmannen handlet alene, men lørdag melder altså Yle at totalt fire personer er avhørt.

Ifølge Yle har politiet i løpet av kvelden hentet flere personer inn til avhør for å avklare om de har tilknytning til knivangrepet.

Beredskapen ble fredag økt i hele landet, blant annet på Helsingfors-Vanda lufthavn og på togstasjoner, melder Svenska Dagbladet. Den finske regjeringen samlet seg til hastemøte fredag klokken 20.15 på grunn av hendelsen.

Da VG besøkte minnestedet for angrepet på Salutorget i Åbo lørdag morgen, strømmet mennesker fortsatt til med blomster og lys i regnværet.

Vitne: Kvinne blødde masse

Politiet ber vitner til hendelsen om å henvende seg til dem på telefon.

VG har snakket med Linda Leku Lahu (24), som ble vitne til hendelsen.

KNIVANGREP: Linda var på vei til banken da hun ble vitne til dramaet. Foto: Linda Leku Lahu

– Jeg var i Turku (det finske navnet på byen, journ.anm.) fordi jeg skulle til banken. Da så jeg mennesker som løp unna og ropte etter hjelp. Jeg så en kvinne som blødde masse, og vi hørte noen som ropte. Jeg så en gruppe mennesker som løp, og en av dem hadde en kniv i hånden, sier hun.

Hassan Zubier fra Märsta utenfor Stockholm var på bobilferie i Åbo sammen med sin kjæreste. De spaserte i sentrum akkurat da knivangrepet fant sted. Zubier nølte ikke med å hjelpe en av de skadde.

POLITIINNSATS: Et skjermbilde fra en video viser tre politimenn stående over en angivelig skadet person i Finland. Foto: Kirsi Kanerva , AFP

– Jeg ser en mann som hugger en kvinne som ligger på bakken med en kniv. Jeg haster dit bort for å prøve å hjelpe henne, forteller Zubier til Expressen.

Han forteller at han var en av flere som prøvde å redde livet til kvinnen som var livstruende skadet. Da gjerningsmannen prøver å angripe Zubiers kjæreste, stiller han seg imellom og blir knivstukket to ganger.

Etter å ha avverget angrepet går han tilbake til kvinnen som ligger skadet på bakken. Da angriper gjerningsmannen igjen. Zubier blir rammet av til sammen fire knivstikk i bryst- og skulderregionen og blir behandlet på sykehus for skadene.

– Kvinnen døde i mine armer. Jeg har fire knivhugg i kroppen, det er ikke sikkert legene kan redde armen min, sier Zubier til Expressen.

SPERRET AV: Området der flere personer ble angrepet med kniv, er nå sperret av. Foto: Roni Lehti , AFP

«Det er for tidlig å si nøyaktig hva som har skjedd eller bakgrunnen for hendelsen», skriver finsk sikkerhetspoliti på Twitter.

Verdens tryggeste land

Åbo ligger på sørvestkysten av Finland og er med sine snaut 190.000 innbyggere landets femte største by.

Tidligere i sommer: Mann kjørte inn i folkemengde i Helsinki

DREPTE OG SKADET: Dette bildet sendt fra en tipser viser en skadet mann som ligger på en båre i en ambulanse i Åbo sentrum. Foto: VG-tipser

Finland ble under Verdens økonomiske forum i april utpekt til verdens tryggeste land.

Men finske myndigheter justerte i juni sitt trusselnivå opp et hakk etter å ha blitt oppmerksomme på et ukjent antall jihadistiske miljøer inspirert av terrorgruppen IS, skriver Newsweek.