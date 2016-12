To journalister og en politiker drept i Finland

En av de tre kvinnene som ble skutt og drept i byen Imatra, var politiker mens de to andre var journalister, opplyser politiet.

Gjerningsmannen skal ha kommet til restauranten Vuoksenvahti i byen Imatra, som har ca. 30.000 innbyggere, i bil ved midnatt lørdag kveld. Der gikk han ut, skjøt og drepte tre personer, som var på stedet sammen. Det ble skutt både mot ofrenes hode og kropp.

Kvinnene er født i 1963, 1964 og 1980, opplyste politiet søndag. Den ene av de drepte er Tiina Wilén-Jäppinen (fra partiet SDP), bystyreleder i Imatra.

ET OFER: Politiker Tiina Wilén-Jäppinen, bystyreleder i Imatra, ble skutt og drept. Foto: Twitter

Politiet: – Noen plan må det ha vært

En 23-åring fra byen, som ligger i Sør-Karelen, er pågrepet for trippeldrapet. Politiet mener drapene var planlagt, men at ofrene likevel var tilfeldig valgte.

– Den mistenkte har ikke havnet i sentrum med våpen ved en tilfeldighet. Noen plan må det ha vært, sier etterforskingsleder Saku Tielinen til Wasabladet.



Politiet tror ikke på politisk motiv, skriver avisen YLE. Gjerningsmannen var ikke beruset, men politiet har tatt tester av 23-åringen for å sjekke om han var påvirket av andre rusmidler.

Det virker som om gjerningsmannen har handlet alene, sier politiet.

Erklært død på stedet



Den mistenkte mannen ble pekt ut av øyenvitner og pågrepet helt udramatisk, rett etter skyteepisoden. Alle ofrene ble erklært døde på stedet.

Den pågrepne mannen skal tidligere ha vært anklaget for vold. Han skal ha skutt ofrene med et lovlig jaktgevær. Politiet har ingen opplysninger om motivet for ugjerningen, og han var søndag formiddag ennå ikke avhørt.