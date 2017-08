Mann skutt etter at flere personer ble knivstukket i Finland

Politiet har skutt en mann i beinet og pågrepet ham etter at flere personer ble knivstukket i den finske byen Åbo.

«Allmennheten oppfordres til å holde seg unna Åbo sentrum», skriver politiet på Twitter.

Åbo ligger på sørvestkysten av Finland. Byen har i underkant av 190.000 innbyggere.

Politiet ber vitner til hendelsen om å henvende seg til dem på telefon. Området Market Square og et kjøpesenter er evakuert, skriver lokalavisen Turun Sanomat.

Et øyenvitne forteller til Yle at han så tre menn løpe bortover gaten og rope «Allahu Akhbar». Dette er ikke bekreftet fra politiet eller andre myndigheter.

Beredskapen er skjerpet på Helsingfors-Vanda lufthavn og på togstasjoner, melder Svenska Dagbladet.

Finske myndigheter justerte i juni sitt trusselnivå opp et hakk etter å ha blitt oppmerksomme på et ukjent antall jihadistiske miljøer inspirert av den såkalte Islamske staten (IS), skriver Newsweek. Gjerningsmannens bakgrunn er ikke kjent.

Finland ble under Verdens økonomiske forum i april utpekt til verdens tryggeste land.