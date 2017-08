Mann skutt etter å ha knivstukket flere personer i Finland

Politiet har skutt en mann i beinet og pågrepet ham i den finske byen Åbo. Åtte personer er sendt til sykehus, og politiet jakter flere mulige gjerningsmenn.

I tillegg er en person bekreftet død, ifølge den finske rikskringkasteren Yle.

Politiet jakter i øyeblikket på flere mulige gjerningsmenn, skriver de på Twitter. Publikum bes holde seg unna Åbo sentrum.

– Vi kan ikke utelukke at hendelsen har koblinger til internasjonal terrorisme, men vi kan heller ikke bekrefte at det er slik, sier politidirektør Seppo Kolehmainen ifølge Yle.

Den finske regjeringen samles til hastemøte senere fredag på grunn av hendelsen.

Vitne: Kvinne blødde masse

Politiet ber vitner til hendelsen om å henvende seg til dem på telefon. Et større område er evakuert, skriver lokalavisen Turun Sanomat.

VG har snakket med Linda Leku Lahu (24), som ble vitne til hendelsen.

– Jeg var i Turku (annet navn på byen, journ.anm) fordi jeg skulle til banken. Da så jeg mennesker som løp unna og ropte etter hjelp. Jeg så en kvinne som blødde masse, og vi hørte noen som ropte. Jeg så en gruppe mennesker som løp, og en av dem hadde en kniv i hånden, sier hun.

Et annet øyenvitne forteller til Yle at han så tre menn løpe bortover gaten med kniver. Dette er ikke bekreftet fra politiet eller andre myndigheter.

«Det er for tidlig å si nøyaktig hva som har skjedd eller bakgrunnen for hendelsen», skriver finsk sikkerhetspoliti på Twitter.

Verdens tryggeste land

Åbo ligger på sørvestkysten av Finland og er med sine snaut 190.000 innbyggere landets femte største by.

Tidligere i sommer: Mann kjørte inn i folkemengde i Helsinki

Politiaksjonen foregår på og omkring Trätorget og Salutorget, skriver Yle.

Det er varslet en pressekonferanse med landets innenriksminister og politiet klokken 18.00 norsk tid.

Statsminister Juha Sipilä skriver på Twitter at regjeringen følger situasjonen tett, og at de vil avholde et møte i forbindelse med hendelsen.

Beredskapen er skjerpet på Helsingfors-Vanda lufthavn og på togstasjoner, melder Svenska Dagbladet.

Finske myndigheter justerte i juni sitt trusselnivå opp et hakk etter å ha blitt oppmerksomme på et ukjent antall jihadistiske miljøer inspirert av den såkalte Islamske staten (IS), skriver Newsweek. Gjerningsmannens bakgrunn er ikke kjent.

Finland ble under Verdens økonomiske forum i april utpekt til verdens tryggeste land.