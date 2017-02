Her trener finske ungdommer på ny vinterkrig

KARJALAN (VG) Det er disse kamuflasjekledde finske ungdommene Vladimir Putins bakkestyrker kommer til å møte, om den store bjørnen i øst skulle gå til krig mot Finland.

– Vi er veldig motiverte. Min bestefar sloss i Vinterkrigen mot russerne, og i Fortsettelseskrigen og Lapplandskrigen mot tyskerne. I min familie kjenner vi den blodige og dramatiske finske historien. Vi er nasjonalistiske og vil kjempe for å beskytte fedrelandet til det siste. Jeg tror kanskje finske ungdommer skiller seg fra de på vår alder i andre europeiske land, sier Annamari Laukkanen.

Stor forsvarsvilje



Finlands hær består av vernepliktige soldater, hvor ingen friske og raske 19-20-åringer slipper unna uten å gjøre sin soldatplikt for landet.

Uten overbevisende etiske innvendinger mot tjenesten, vanker det fengselsstraffer for unnasluntrere. Om det blir nødvendig kan det finske forsvaret mønstre 250.000 høyt motiverte soldater. Flere enn de nordiske naboene til sammen.

– Det er en stor forsvarsvilje i det finske folket. Mellom 70 og 80 prosent av menn gjør sin verneplikt, og jeg er mektig stolt over disse unge menneskene som i løpet av ett år utvikler seg til soldater av ypperste klasse. Motivasjonen er tilsvarende imponerende, sier brigadegeneral, Pasi Välimäki.

På øvelser og operasjoner i utlandet har andre lands offiserer latt seg imponere av de finske soldatene.

MOTIVERT: – Det er viktig å kjenne finsk historie, da forstår vi årsaken til at vi alltid må være beredt til forsvare landet vårt, sier Annamari Laukkanen. Foto: HARALD HENDEN/VG

«Helt fantastiske»

– Fra amerikansk hold har vi ofte fått høre at «dere har absolutt helt fantastiske soldater». Når vi får slik skryt, da må vi vel tro at det er sant, sier brigadegeneral Välimäki med et bredt smil.

– Finland er ikke lenger et nøytralt land. Vår nøytralitetspolitikk var ikke et ideologisk valg, men en pragmatisk politikk, en balansegang for ikke å provosere vår mektige nabo i øst. Denne linjen ble forlatt da Finland ble EU-medlem i 1995, fire år etter at Sovjetunionen kollapset. Da stormet vi inn i Europa og i tilfelle krig eller konflikt er vi under EU-paraplyen. Og teknisk sett er vi veldig nære fullt NATO medlemskap, sier direktøren for Utenrikspolitiske Institutt, Teija Tiilikainen.

– Vi er bekymret

Det er skarpe situasjoner de øver på ute i Karelens ugjestmilde vinterlandskap. I disse områdene og langs grensen til den tids Sovjetunionen, utkjempet finske- og internasjonale soldater Vinterkrigen mot den sovjetiske krigsmaskinen, i 1939–40.

FINSK/TYSK: – Jeg kjenner meg som en ekte finne, men jeg er oppvokst i Berlin, sier Jacob Kuusimãki. Foto: HARALD HENDEN/VG

– Det er klart vi er forberedt og øver som om vi skulle delta i krigshandlinger, sier Jacob Kuusimäki og krummer fingeren rundt avtrekkeren på det finskproduserte automatvåpenet.

– Europa har levd i og med fred i så mange år at tanken på krig knapt eksisterte. Men etter at russiske soldater gikk inn på krimhalvøya og de stadige kampene i Øst-Ukraina, er mye forandret. Særlig for Finland. Det er bare å se på kartet for å forstå at vi er bekymret, sier Jacob og åler seg i «sikkerhet» bak et tre.

20-åringen er født og oppvokst i Berlin, men har finsk mor.

– Det er ikke i den tyske hæren jeg hører til. Det er finsk jeg føler meg, kulturelt og mentalt, sier Jacob Kuusimäki.

"Utlendinger" med finsk pass



Han er en av 36 «utlendinger» som er vernepliktig soldater. De har alle finsk pass, noen av dem har dobbelt statsborgerskap. Ungdommer fra 13 ulike land er representert i den finske hæren. Også Norge.

– Disiplinen er helt upåklagelig. Det er aldri noe tull med nye rekrutter. De kjenner historien og de vet hva de har å gjøre. Våre unge soldater lærer å bli dyktige i det har som oppgave. De aller fleste har en usedvanlig høy moral og militær disiplin.

– Når de kommer tilbake etter tre år på repetisjonsøvelse, går det sjelden mer enn to-tre dager før de er på høyde med den kapasiteten de hadde da det forlot oss etter ett års tjeneste.

Finsk modell



– Hvordan forklarer du det?

– Vi kan gjerne kalle det en finsk modell basert på at vi er helt avhengige av vårt eget forsvar. Vi tilhører ingen forsvarsallianse og kan ikke stole på at andre kommer oss til unnsetning. Derfor må vi stole på hverandre, fra øverste offiser til menige soldater. De som blir innkalt til repetisjonsøvelser hvert tredje år, kjenner hverandre inngående. Jobber i team, i samme kompani og drilles i de samme oppgavene de hadde det første året. På den måten har vi en usedvanlig effektiv hærstyrke, sier brigadegeneral Pasi Välimäki.