Hassan og Hasan forsøkte å stoppe knivangriperen i Åbo – nå ligger de tre på samme sykehus

ÅBO (VG) Da gjerningsmannen (18) gikk til angrep på flere kvinner, forsøkte Hassan Zubier (45) å bryte inn. Nå sitter han i rullestol.

Til svenske Expressen forteller Hassan om den dramatiske hendelsen på Salutorget i Åbo fredag ettermiddag. Han står bøyd over en kvinne med kraftige blødninger når gjerningsmannen angriper han bakfra.

– Jeg står med fingrene begravd i halsen hennes for å stoppe blodstrømmen. Da stikker han meg to ganger, ett stikk i nakken og ett i skulderen, forteller han til avisen.

Når gjerningsmannen tilsynelatende har løpt videre, kommer Hassans kjæreste løpende for å stoppe blødningene fra ryggen hans, forteller han. Men få sekunder senere er knivangriperen tilbake.

I forsøket på å løpe fra gjerningsmannen, får Hassans kjæreste en mindre alvorlig knivskade i armen.

– Jeg ser at han forsøker å stikke henne igjen, så jeg skriker til ham. Da snur han seg og går mot meg, før han stikker meg to ganger i brystet, forteller Hassan til den svenske avisen.

MASSIV STØTTE: Gjennom hele helgen har folk strømmet til minneplassen for ofrene etter knivangrepet. Man antar at gjerningsmannen begynte angrepet i hjørnet av Salutorget der blomstene er legges ned. Foto: Staff , Reuters

Uhelbredelig skade



Siden fredag ettermiddag har både Hassan og gjerningsmannen ligget på Åbo universitetssykehus. 45-åringen er i en rekke internasjonale medier utropt som folkehelt.

– Jeg får masse e-poster fra mennesker som hyller meg. Alle i Finland synes jeg er en helt. CNN, Sunday Times, russisk TV, alle ringer, forteller han til Expressen.

Også VG har forsøkt å komme i kontakt med Hassan. I en tekstmelding skriver han: «Jeg har en permanent ryggmargsskade som ikke kan opereres - lam i armen og beinet. Men går bra tross alt».

Han vet ikke selv når han vil kunne skrives ut av sykehuset, og til Expressen forteller han at han på nåværende tidspunkt sitter i rullestol. Selv ser han seg ikke som noen helt, sier han.

– Jeg har medisinsk utdanning og gjorde det jeg er utdannet til. Jeg gjorde mitt beste, ingenting mer.

– Kunne ikke stå og se på



To finske kvinner ble drept og åtte personer skadet i knivangrepet. Blant de skadede er finner, en italiener, en brite og svenske Hassan – alle i alderen 15 til 67 år.

Utenom Hassan ble kun én annen mann skadet i angrepet som politiet etterforsker som terrorisme. Ifølge politiets teori gikk den 18 år gamle marokkaneren nemlig bevisst til angrep på kvinner.

– Måten han gikk frem på, indikerer at han hadde som mål angripe flest mulig kvinner. De to eneste mennene som ble skadet, forsøkte å gå imellom gjerningsmannen og kvinnene han angrep, sier etterforskningsleder Crista Granroth til VG.

Den andre mannen som ble skadet, er Hasan Alazawii. Gjennom sin venn Hussein al-Taee har han fortalt om hendelsen i finske medier. Al-Taee har også skrevet en gjengivelse av hendelsen på Facebook. Innlegget er likt av mer enn 17.000 personer.

POLITIINNSATS: Et skjermbilde fra en video viser tre politimenn stående over en angivelig skadet person i Finland. Foto: Kirsi Kanerva , AFP

– Han var på vei til butikken for å kjøpe blomster til et selskap, skriver Hasans venn.

Da Hasan fikk øye på gjerningsmannen, gikk han ut av bilen for å gripe inn. I forsøket ble han knivstukket i skulderen og i halsen.

– Han sier han ikke kunne stå og se på at folk ble knivstukket, skriver kompisen, og legger til at Hasan ikke er livstruende skadet, men at han ligger til observasjon med indre blødninger.

– Ikke en øy lenger



Politiet har i tillegg til den marokkanske 18-åringen pågrepet fire andre personer, også dem fra Marokko. En sjette person er offentlig etterlyst med mulige koblinger til angrepet.

Klokken 10.00 søndag ble det holdt et minutts stillhet i hele Finland som følge av hendelsen. Gjennom hele helgen har det blitt flagget på halv stang over hele Åbo.

På minnestedet der angrepet starter fredag ettermiddag, er det lagt ned store mengder blomster og lys.

ØKT BEREDSKAP: Det er ikke vanskelig å få øye på politifolk i Åbo sentrum denne helgen. Foto: Lehtikuva , Reuters

Finlands statsminister Juha Sipilä omtaler angrepet som feigt og forkastelig, og sier at president Sauli Niinistö skal behandle hendelsen under partiledelsens møte i starten av september.

– Vi er ikke lenger en øy. Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sier Sipilä.

Stadig er altså en mistenkt i saken på frifot.

– Vi mistenker at han ikke er i Finland for øyeblikket, men at han er koblet til angrepet. Vi samarbeider med Europol i etterforskningen av saken, sier Robin Lardot, sjef i Centralkriminalpolisen, til VG.

Politiet etterforsker også hvorvidt hendelsen kan ha sammenheng med terrorangrepet i Barcelona, opplyste de på spørsmål fra kinesisk presse under en pressekonferanse lørdag ettermiddag.