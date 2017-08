Finsk politimester etter knivangrep: – Når det kan skje her, kan det skje hvor som helst

ÅBO (VG) At en mellomstor by i «verdens tryggeste land» kan utsettes for terror, viser hvilken situasjon Vesten står oppi, mener Kari Puolitaival.

Han er visepolitimester i det finske Sydvästra politidistrikt og deltok på pressekonferansen der politiet avslørte sin hovedteori om knivangrepet i Åbo:

En 18 år gammel marokkansk mann har ifølge politiet forsøkt å drepe flest mulig kvinner på Salutorget midt i den finske byen, før han har løpt noen hundre meter til Trätorget der han ble skutt i beinet og pågrepet.

Politiet etterforsker angrepet som terrorisme og har pågrepet ytterligere fire marokkanere i tilknytning til saken. En sjette person er etterlyst internasjonalt.

– Politiet i Finland samarbeider tett med andre lands myndigheter og vet at terrortrusselen i Vesten er forholdsvis stor. Det er derfor feil å si at vi ikke var forberedt på dette. Samtidig forventer du aldri at noe slikt skal skje i en så fredelig by som Åbo. Når det kan skje her, kan det skje hvor som helst, sier Puolitaival til VG.

Åbo er med sine snaut 190.000 innbyggere den femte største byen i Finland, og lørdag har folket strømmet til Salutorget for å vise sin respekt for angrepets ofre. Over hele byen henger finske flagg på halv stang.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Visepolitimester Kari Puolitaival. Foto: Magnus Braaten , VG

Politiet har ikke ønsket å gå nærmere inn på hvorfor knivangrepet etterforskes som terror, annet enn at det har å gjøre med gjerningsmannens «handlinger i tiden forut for angrepet».

Verdens tryggeste land



Under Verdens økonomiske forum i april ble Finland utpekt til verdens tryggeste land. I juni ble trusselnivået i landet likevel justert opp et hakk etter at finske myndigheter ble oppmerksomme på mulige jihadistiske miljøer, skriver Newsweek.

I slutten av juli kjørte så en finsk mann i 50-årene i høy hastighet inn i en folkemengde i Helsinki. En kvinne døde under hendelsen, mens fire personer slapp unna med lettere skader. Angrepet ble raskt kategorisert til ikke å dreie seg om terror.

Knivangrepet i Åbo stiller altså politiet seg annerledes til, og Puolitaival mener det viser hvor vanskelig slike angrep er å gardere seg mot. Han mener uansett at Finland forblir verdens tryggeste land å oppholde seg i.

– I Vesten er vi sårbare for denne typen angrep, også i Finland. Men jeg ser ingen grunn til at ikke dette fortsatt skal være det tryggeste landet i verden, sier han.

I etterkant av angrepet har politiet satt inn ekstra ressurser på flere steder i byen, opplyser han. Politimenn med skytevåpen, slik finsk politi alltid har, er overalt å se i Åbo lørdag.

SKADET: Dette bildet sendt fra en tipser viser en skadet mann som ligger på en båre i en ambulanse i Åbo sentrum. Foto: VG-tipser

Blant annet har politiet en patrulje som passer på et flyktningmottak i byen, slik Aftonbladet skrev tidligere i dag, bekrefter visepolitimesteren.

– Hendelser som denne har en tendens til å vekke et skummelt hat hos folk, selv om vi ikke har alle detaljene på bordet. Derfor er denne boligen et av mange steder hvor politiet i Åbo har ekstra patruljer i dag.

– Ikke lenger en øy



På en pressekonferanse lørdag sa statsminister Juha Sipilä at hendelsen er det første terrorangrepet i Finland, dersom det bekreftes av politiet at knivangrepet juridisk sett er terror.

Sipilä omtaler angrepet fredag som feigt og forkastelig, og han sier president Sauli Niinistö skal behandle hendelsen under partiledelsens møte i starten av september.

– Vi er ikke lenger en øy. Terroren har nådd Finland, men man skal ikke trekke for store slutninger basert på en enkelthendelse, sa Sipilä, ifølge kringkasteren Yle.

ØKTE BEREDSKAPEN: Det er ikke vanskelig å få øye på politifolk i Åbo sentrum lørdag. Foto: Lehtikuva , Reuters

I en «asylprosess»



To finske kvinner er døde og åtte andre personer skadet etter angrepet. Blant de skadede er finner, en italiener, en brite og en svenske, opplyser etterforskningsleder Crista Granroth. Ofrene er alle i alderen 15 til 67 år.

Stadig er altså en mistenkt i saken på frifot.

– Vi mistenker at han ikke er i Finland for øyeblikket, men at han er koblet til angrepet. Vi samarbeider med Europol i etterforskningen av saken, sier Robin Lardot, sjef i Centralkriminalpolisen, til VG.

Politiet etterforsker også hvorvidt hendelsen kan ha sammenheng med terrorangrepet i Barcelona, opplyser de på spørsmål fra kinesisk presse under pressekonferansen lørdag ettermiddag.

KJÆRLIGHET: Lørdag kveld, et drøyt døgn etter knivangrepet, så Salutorget der det hele begynte, slik ut. Foto: Lehtikuva , Reuters

Den hovedmistenkte marokkanske 18-åringen skal ha bodd i Åbo en stund, og politiet bekrefter at han har vært i en «asylprosess». Han ankom Finland i 2016, ifølge Yle.

Politiet kan ikke bekrefte opplysninger i mediene om at han skal ha søkt asyl og fått avslag.

18-åringen er siktet for to drap og åtte drapsforsøk. Han er ennå ikke avhørt, som følge av helsetilstanden han er i.