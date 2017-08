En gjerningsperson er internasjonalt etterlyst etter angrep i Åbo

ÅBO (VG) Politiet etterlyser internasjonalt en ny gjerningsperson etter terrorangrepet i Finland.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

To personer er døde og åtte skadet etter det politiet etterforsker som et terrorangrep i den finske byen Åbo.

Begge de drepte skal være kvinner.

Blant de skadede er finner, en italiener, en brite, og en svenske, opplyser politiet på Twitter. Ofrene skal være mellom 15 og 67 år.

Politiet har internasjonalt etterlyst en ny person med mulige koblinger til angrepet.

– Vi mistenker at han ikke er i Finland for øyeblikket, men at han er koblet til angrepet, sier Crista Granroth under politiets pressekonferanse lørdag formiddag.

Hun opplyser om at de samarbeider med Europol i etterforskningen.

Politiet etterforsker også hvorvidt hendelsen kan ha sammenheng med angrepene i Barcelona.

Ville ramme kvinner



Politiet mener angrepet var ment å ramme kvinner. Seks kvinner er skadet i tillegg til de to drepte.

– Grunnen til at vi mistenker at målet for angrepet var kvinner, er mønsteret i hvordan han har gått frem under hendelsen. De to eneste skadede mennene forsøkte å gripe inn, sier sjef i Centralkriminalpolisen Robin Lardot til VG.



– Har dere andre indikasjoner på at angrepet var rettet mot kvinner?



– Ingen som jeg ønsker å kommentere på nåværende tidspunkt.

BEVOKTET: Minst to politimenn har stått utenfor inngangen til intensivavdelingen på Åbo universitetssykehus når VG vært på stedet. Beredskapen i Finland er hevet. Foto: Magnus Braaten , VG

– Virker som et planlagt angrep



En av de mistenkte gjerningspersonene er identifisert som en 18 år gammel marokkansk statsborger, bekrefter politiet. Han er en av de skadede.

Gjerningspersonen har ikke villet la seg avhøre. Han oppgir selv å være 18 år gammel, skriver rikskringkasteren Yle.



– Det virker å være et planlagt angrep, sier Granroth til Aftonbladet.

Gjerningsmannen skal ha bodd i Åbo en stund.

I forbindelse med pågripelsen ble mannen skutt i beinet, og helsetilstanden hans har gjort det umulig å avhøre han frem til nå. Ifølge finsk politi kjenner flere av gjerningsmennene hverandre.

– Han har en alvorlig skade i hofteområdet på høyre side av kroppen og behandles på vår intensivavdeling, forteller direktør Leena Setälä i sykehusdistriktet til VG.

Politiet har ikke fått svar på hvorvidt hovedmistenkte var påvirket av rusmidler under angrepet.

Tre til intensivbehandling

Hun bekrefter samtidig at sykehuset i går mottok totalt ti personer. To av dem, begge finske statsborgere, er bekreftet døde.

– Av de gjenværende ligger tre til intensivbehandling, deriblant gjerningsmannen. De øvrige personene vil bli skrevet ut fra sykehuset i løpet av dagen, sier Setälä, og legger til at alle de involverte er voksne mennesker.



Innbyggerne fortviler: – Håper ingen jeg kjenner er skadet

Den finske rikskringkasteren Yle melder lørdag morgen at totalt fire personer er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Da VG besøkte minnestedet for angrepet på Salutorget i Åbo lørdag morgen, strømmet mennesker fortsatt til med blomster og lys i regnværet.

DREPT: Dette bildet sendt fra en tipser viser en skadet mann som ligger på en båre i en ambulanse i Åbo sentrum. FOTO: VG-TIPSER Foto:

Politiet fikk melding om angrepet klokken 16.02 lokal tid fredag, og var raskt på stedet. De skjøt den antatte gjerningspersonen i beina og pågrep ham. Da var klokken 16.05.

Vitne til VG: – Kvinne blødde masse

Politiet har sikret seg kniven han brukte og har også lokalisert en bil som var etterlyst i forbindelse med angrepet.

Under en pressekonferanse fredag ​​kveld, sa politiet at de ikke hadde grunn til å etterforske angrepet som en terrorhandling. Det endret seg i løpet av lørdag formiddag.

ÅSTEDET: Da Linda ankom stedet, var en person allerede død etter skadene fra knivstikkingen. Foto: Linda Leku Lahu

Økt beredskap



Politiet antok først at gjerningsmannen handlet alene, men lørdag melder altså Yle at totalt fire personer er avhørt.

Beredskapen ble fredag økt i hele landet, blant annet på Helsingfors-Vanda lufthavn og på togstasjoner, melder Svenska Dagbladet.

Det er forventet å komme flere opplysninger knyttet til den mistenkte når finsk politi holder pressekonferanse klokken 14.00 lørdag.

SE: Lynn havnet i knivdramaet: – Jeg var i sjokk