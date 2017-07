Én død etter at mann kjørte inn i folkemengde i Helsinki

En kvinne er død og flere skadet etter at mannen i 50-årene kjørte inn i folkemengden midt i Finlands hovedstad.

Finsk politi bekrefter i en pressemelding at én person er drept og fire fraktet til sykehus. En finsk mann i 50-årene ble pågrepet på åstedet kort tid etter hendelsen.

Den omkomne er en finsk kvinne, opplyser politiet på Twitter.

Av de skadede er to menn og to kvinner, alle i 30- eller 40-årsalderen. Ingen av de fire er alvorlig skadet.

Politiet skriver at mannen var beruset da han kjørte inn i folkemengden i sentrum av den finske hovedstaden. På Twitter avviser politiet at det er snakk om en terrorhandling.

Etter å ha sett på videomateriale kan politiet bekrefte at mannen kjørte langt over fartsgrensen og krasjet inn i flere fotgjengere.

Politiet vil videre forsøke å kartlegge gjerningsmannens bevegelser i forkant av hendelsen.

VG har snakket med en 42 år gammel mann fra Buskerud som sammen med familien ble vitne til hendelsen.

– Jeg satt på fortauet da en rød jaguar kom innover gaten i full fart. Bilen tok en kraftig venstresving over trikkeskinnene og var bare 2-3 meter fra å kjøre på mennesker som kastet seg unna, forteller mannen, som anslår at han selv satt omkring 40 meter unna.

– Jeg så ikke at noen ble skadet, og bilen suste videre inn en gate. Noen minutter senere som brannvesen, ambulanser og politi etter. Folk stod bare og måpte rundt på plassen.

Familien til 42-åringen er bare i Finland et lite døgn etter en ferie i Tyrkia. I morgen drar de hjem til Norge.

– For min del er jeg veldig glad for at han ikke kjørte min vei, men heller svingte til venstre. Uansett er hele hendelsen ufattelig tragisk.