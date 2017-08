Abderrahman Mechkah (18) terrorsiktet for knivangrepet i Åbo

ÅBO (VG) Den 18 år gamle marokkaneren er siktet for to drap og åtte drapsforsøk etter at han skal ha knivstukket ti personer i den finske byen.

Det bekrefter Egentliga Finlands tingsrätt overfor VG.

Om politiets teori stemmer, gikk Mechkah bevisst til angrep på kvinner. De to eneste mennene som ble ofre for 18-åringens handlinger, forsøkte begge å forhindre Mechkah fra å knivstikke kvinner, opplyste politiet lørdag.

Politiet etterforsker saken som et terrorangrep og har i tillegg til Mechkah pågrepet fire andre personer, også dem fra Marokko. Alle de fem pågrepne fremstilles for varetektsfengsling tirsdag formiddag, opplyser tingretten til VG.

Blant de andre pågrepne er det to 18-åringer, en 24-åring og en 26-åring.

Det er ukjent hvordan Mechkah stiller seg til terrorsiktelsen, men de fire øvrige pågrepne nekter alle straffskyld. En sjette person er offentlig etterlyst med mulige koblinger til angrepet.

«I en asylprosess»

To finske kvinner i 30- og 60-årene ble drept og åtte personer skadet i knivangrepet. Blant de skadede er finner, en italiener, en brite og en svenske, ifølge etterforskningsleder Crista Granroth. Ofrene er alle i alderen 15 til 67 år.

HYLLES: Hassan Zubier ble knivstukket fire ganger da han motsatte seg gjerningsmannen. «Jeg har en permanent ryggmargsskade som ikke kan opereres - lam i armen og beinet. Men går bra tross alt», skriver han til VG. Foto: Vesa Moilanen , AP

Etter at politiet fikk meldinger om knivstikkingen klokken 16.02 fredag, gikk det tre minutter før Mechkah var skutt i beinet og pågrepet.

Først mandag morgen var marokkaneren i god nok helsetilstand til at politiet kunne avhøre ham, opplyser de i en pressemelding. Det er ikke kjent hva som kom frem i avhøret.

– Den hovedmistenkte har en alvorlig skade i hofteområdet på høyre side av kroppen og behandles på vår intensivavdeling, fortalte direktør Leena Setälä i sykehusdistriktet til VG lørdag formiddag.

Mandag ble han flyttet over til en annen avdeling på sykehuset, ifølge Yle, som også skriver at politiet har fått flere tips om gjerningsmannen i forkant av angrepet.

Den marokkanske 18-åringen skal ha bodd i Åbo en stund, og politiet bekrefter at han har vært «i en asylprosess». Han ankom Finland i 2016, ifølge Yle, som også skriver at han bodde på et flyktningmottak i nabobygden Pansio.

Da VG oppsøkte det aktuelle flyktningmottaket lørdag kveld, var bygget strengt bevoktet av finsk politi. Politiet har bekreftet at det er utplassert politipatruljer på et flyktningmottak de frykter kan bli angrepet.

Politiet vil verken bekrefte eller avkrefte opplysninger i media om at han skal ha søkt asyl og fått avslag.

ÅSEDET: Det var her på Salutorget i den finske byen Åbo at gjerningsmannen begynte knivangrepet fredag ettermiddag. Foto: Bernat Majo , AFP

Trusler på sykehuset

Da politiet hadde skutt og pågrepet Mechkah fredag, ble han raskt fraktet til Åbo universitetssykehus i ambulanse. Der mottok han og minst to av ofrene behandling på intensivavdelingen fredag og lørdag.

Gjerningsmannen har til enhver tid vært under oppsyn av politiet, men sykehuset har også økt sikkerheten på andre områder. Lørdag ble sikkerhetsnivået skrudd opp ytterligere et hakk da sykehuset mottok drapstrusler mot Mechkah via telefon.

– Vi mottok en drapstrussel via telefon tidligere i kveld. Stemmen sa han skulle drepe den mannen som er mistenkt for knivangrepet, sier Leena Setälä, doktor og direktør for sykehusdistriktet til VG.

Drapstrusselen ble ringt inn til sykehusets sentralbord, som straks meldte fra til politiet.

– Vi har også økt sikkerheten ytterligere, og også økt vaktholdet. Alle som skal inn på sykehuset sjekkes. Bortsett fra det fungerer sykehuset som normalt, opplyser Setälä.

Sykehusedirektøren sier videre at trusselen var direkte rettet mot den mistenkte 18-åringen, og at hun selv og personalet ikke opplever usikkerhet.