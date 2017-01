Drapshvalen Tilikum er død

Drapshvalen som fungerte som inspirasjon for filmsuksessen Blackfish er død.

Drapshvalen Tilikum som var inspirasjon for filmen Blackfish, er i følge BNO News. død, 36 år gammel.



Spekkhoggeren ble kjent da han drepte treneren sin under et show i Sea World Orlando i 2010.

Tilikum tilbrakte 25 år av livet sitt i Sea World, og ifølge parkledelsen døde han etter lengre tids sykdom. Parken offentliggjorde i mars at spekkhoggeren led av en bakterieinfeksjon i lungene.

Drepte flere

Etter at Tilikum ble fanget, var han først i Sealand of Pacific i Canada, der drepte han og to andre spekkhoggere en 21 år gammel trener.

I 1999 drepte han en 27 år gammel besøkende i Sea World Orlando, den besøkende hadde tatt seg gjennom sikkerhetsperringene og inn til spekkhoggerens bassengområde.

Kritisk søkelys på spekkhoggere i fangenskap

Etter at Tilikum i 2010 ble ansvarlig for sitt tredje drapsoffer, ble søkelyset rettet mot kontroversene ved å holde spekkhoggere i fangenskap. Det ledet til dokumentaren «Blackfish» som kom ut i 2013.