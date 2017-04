«Dobbeltgjengere» hyllet Charlie Chaplin

Hele 662 personer hadde kledd seg ut som Charlie Chaplin slik han så ut i filmen «Landstrykeren».

De hadde møtt opp utenfor Chaplins tidligere hjem i Sveits for å hylle den avdøde skuespilleren som ville ha fylt 128 år i dag hvis han fortsatt hadde vært i live.

Og sette verdensrekord i antall personer utkledd som Charlie Chaplin.

Markeringen var også for å feire at det er ett år siden museet «Charlies Verden» ble åpnet.

Det var her, ved Manoir de Ban i Corsier-sur-Vevey, over Genèvesjøen, at kongen av stumfilm bodde de siste 25 årene av sitt liv. Her vokste mange av barna hans opp og Chaplin skrev flere film manus.

Foto: Laurent Gillieron , AP

– Det har vært mange Charlie Chaplin samlinger tidligere, men denne er den første som blir sertifisert av en politimann, sier Annick Barbezat-Perrin, talskvinne for museet, til AFP.

De 662 «dobbeltgjengerne», deriblant flere barn, hadde tatt på seg bowler hatt, svart dress, løsbart og svingte lystelig med spaserstokken.

Chaplin, som var født i London, døde som kjent første juledag i 1977, 88 år gammel.

Museet i Sveits skal ifølge AFP ha hatt 300 000 besøkende det første året de har vært i sving, langt over estimatet på 220 000.