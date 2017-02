Fillon snakker ut om skandalebeskyldningene

NICE (VG) For første gang snakker den franske presidentkandidaten François Fillon ut om korrupsjonsanklagene. I en ny video takker han for støtten.

I en to minutter lang video publisert på den franske republikanske presidentkandidatens Facebook-side, omtaler politikeren det han selv kaller en «svertekampanje» mot sitt kandidatur.

Siden det ble kjent at Fillon beskyldes for å ha lønnet sin kone og barn nærmere 4,5 millioner kroner for assistentarbeid som det ikke så langt er bevist at de har gjort, har han blitt møtt av protester og demonstranter med plakater påskrevet « Fillon i fengsel», før hvert eneste valgkamparrangement.

– Vi lar oss ikke stoppe av angrepene, av noen demonstranter som vil hindre oss i å snakke. De lager støy. Vi forsvarer et prosjekt for Frankrike. I et demokrati bestemmer stemmeretten, og den alene, sier presidentkandidaten i den korte filmen.

Fillon har tidligere beklaget at han ansatte kona, men nekter for å ha gjort noe ulovlig. Han er nå under etterforskning.

– Mistet all tro på han

Dette er første gangen den 62 år gamle rutinerte politikeren på eget initiativ uttaler seg om anklagene, som har vanskeliggjort hans kampanje helt siden avisen Le Canard Enchaîné for halvannen måned siden avdekket det udokumenterte arbeidet hans kone Penelope skal ha blir lønnet for.

Fillon har falt kraftig på meningsmålingene siden fransk presse begynte å skrive om det som nå bare kalles «Penelopegate».

– Deres støtte og utholdenhet er det beste svaret til dem som angriper oss. (..) Forbli slik, for en seier er innen rekkevidde, sier Fillon i Facebook-videoen.

Men i den sørfranske byen Nice har ikke velgere som spaserer søndagstur langs strandpromenaden latt seg overbevise av den tidligere statsministerens forsøk på å gjenvinne velgere.

STOLER IKKE PÅ FILLON: Assunta Lacombe (t.h) i Nice vil ikke lenger stemme på Fillon.

– Jeg trodde at jeg kom til å stemme på Fillon, men se på ham nå! Jeg har mistet all tro på han. Samtlige av kandidatene nå er så lite troverdige at jeg har mest lyst å stemme blankt, sier Assunta Lacombe til VG.

Nice-kvinnen har mange meningsfeller.

En ny meningsmåling publisert søndag morgen viser at to av tre franskmenn ønsker at Fillon skal trekke seg fra valget. Blant sine egne har den republikanske kandidaten fortsatt god oppslutning: 1 av 7 republikanske velgere støtter fortsatt Fillon, ifølge gallupen utført for Journal Du Dimanche.

Presidentkandidat Fillon har sagt at han ikke vil trekke seg fra valgkampen.

Skitten valgkamp

Selv om de andre mest aktuelle presidentkandidatene har profittert på velgerflukten fra Fillon, har heller ikke hans motstandere vært skånet for dårlig publisitet. Marine Le Pen fra Nasjonal Front anklages for å ha lønnet sin egen livvakt med to millioner kroner gjennom en falsk jobb i EU-parlamentet. Det unge politiske stjerneskuddet Emmanuel Macron opplevde nylig en veldig velgervekst, men har mistet stemmer etter at han provoserte franskmenn med uttalelser om deres fortid som kolonimakt, da han besøkte Algerie denne uken.

Flere VG møter i Nice er nå oppgitt over hele det politiske Frankrike.

– Realiteten er at alle toppolitikere i dette landet har svin på skogen.Vi må få gjort noe med korrupsjonen blant makteliten her i landet, mener François Lacombe.

IKKE FILLON: – Jeg vil ikke stemme på Fillon. Kandidaten som til slutt vil få min stemme er den som ivaretar de franske verdiene i disse utfordrende tidene, sier Sylvie Garnier i Nice sammen med mannen George.

Sylvie Garnier og hennes mann George er av samme oppfatning.

– Det finnes ikke én politiker, hverken Sarkozy, Hollande eller Fillon, som er «rene». Det er ikke som hos dere, nord i Europa, at politikere tar trikken og er jordnære. Makten går til hodet på folk her, sier Garnier til VG.

Første runde av det franske presidentvalget er 23. april. Andre runde er 7. mai.