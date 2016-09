UD kjente til private forhandlinger om Sekkingstad

MANILA (VG) Utenriksdepartementet bekrefter at norske myndigheter har kjent til at det har pågått forhandlinger om løslatelse av Kjartan Sekkingstad (57) i privat regi.

De strengt hemmelige forhandlingene, som blant annet har involvert Sekkingstads filippinske svigerfamilie, har pågått parallelt med at norske og filippinske myndigheter har jobbet med å få til en løslatelse av nordmannen.

–– Vi er kjent med at det har pågått forhandlinger i privat regi, men norske myndigheter kan ikke ha noen befatning med utbetaling av løsepenger, sier pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere om norske myndigheter var klar over at de private forhandlingene også handlet om løsepenger.

– Familien betalte



Fredsminister Jesus Dureza opplyste tirsdag til NRK at svigerfamilien har utbetalt penger til Abu sayyaf-geriljaen, som i ett år holdt Sekkingstad som gissel.

– Det er umulig å forstå det presset familien har vært under. Det er derfor vanskelig å stille seg til doms over familiens valg, og vi har forståelse for at man i en slik vanskelig situasjon ønsker å gjøre alt man kan. For norske myndigheter er det likevel viktig å understreke at vi verken kan eller vil involvere oss i spørsmålet om løsepenger, heller ikke i privat regi, sier Lunde.

Ministeren ønsker ikke å kommentere beløpet som er betalt til geriljaen. Det siste kravet fra kidnapperne var, ifølge NRK, på rundt 17 millioner norske kroner.

Familien til Sekkingstads avdøde kone eier blant annet turistanlegget der Sekkingstad arbeidet da han ble tatt til fange i september i fjor. De regnes som en av de mest velstående familiene i området.

Overfor NRK legger ikke ministeren skjul på at det har vært en krevende prosess å få på plass løslatelsen. Først på tredje forsøk lyktes det å få Sekkingstad ut av fangenskap. Da hadde filippinske myndigheter to ganger tidligere fått beskjed om at nordmannen skulle løslates.

Begge gangene ble de lurt av kidnapperne.

– Den første gangen trodde vi at vi skulle hente Kjartan, men i stedet kom Marites Flor. Den andre gangen kom en mann med hette over hodet. Det var en filippinsk mann som også hadde sittet som gissel, sier Dureza til NRK.

Frigitt gissel: Vi ble behandlet som hunder

Marites Flor var kjæresten til kanadieren Robert Hall som ble tatt som gissel samtidig som Sekkingstad. Hall ble halshugget i juni etter at kanadiske myndigheter hadde nektet å etterkomme kidnappernes krav.

Kontrollspørsmål

For å unngå å bli lurt en tredje gang krevde Dureza derfor å få snakke med Sekkingstad på telefon før overleveringen fant sted. I samtalen stilte han flere kontrollspørsmål for å forsikre seg om at det virkelig var nordmannen.

I slutten av august opplyste Filippinenes president Rodrigo Duterte at det skal ha blitt utbetalt penger i forbindelse med kidnappingen av Sekkingstad. Ifølge presidenten hadde Abu Sayyaf fått nærmere 9 millioner kroner, i løsepenger for nordmannen, uten å løslate ham

Ambassadør Erik Førner avviste mandag at Norge har betalt løsepenger. Han svarte slik på hva som gjorde at saken ble løst.

Jakten på Sekkingstads gisseltagere: Slik var de 363 dagene

– Det er et svært sammensatt bilde. Jeg kan ikke peke på enkeltfaktorer som alene utløste dette positive utfallet. Det jeg kan si med sikkerhet er at vi etter presidentskiftet i sommer så en positiv utvikling. Presidenten selv uttrykte tidlig at han ville engasjere seg for å finne en løsning. Hans innflytelse i regionen er enorm. Det har vært svært viktig, sa Førner.

Glad for å være i live

Kjartan Sekkingstad ble søndag overlevert til filippinske myndigheter etter å ha sittet ett år som gissel hos den beryktede Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene. Da VG møtte Sekkingstad sammen med president Rodrigo Duterte søndag kveld var han lettet å glad over å være i live. Han beskriver månedene i fangenskap som «helt forferdelige».

Han fortalte også at han skjønte det var bevegelse i forhandlingene for noen måneder siden, men at det var mye usikkerhet.

– Det har vært tung å leve med, sa han.

Utenriksdepartementet opplyser tirsdag at Sekkingstads planlagte retur til Norge er utsatt etter hans eget ønske.

Norsk politi bisto

Utenriksdepartementet har det siste året holdt kortene svært tett til brystet, og avslørt lite av dramatikken som har utspilt seg rundt den kidnappede nordmannen. Nå letter ambassadøren på sløret.

Han bekrefter blant annet at norske myndigheter selv har samlet etterretningsinformasjon om situasjonen på øya der Sekkingstad har blitt holdt fanget.

Mislykket redningsaksjon: Sekkingstad truffet av skudd i ryggsekken

– Det er et veldig uoversiktlig og komplisert bilde på Sulu, der Sekkingstad har blitt holdt fanget, med ulike aktører og konflikter. Vi har hatt behov for å analysere og forstå situasjon der nede på øya, der vi ikke bare har basert oss på filippinske kilder, men også har sørget for å ha våre egne kanaler inn, slik at vi til enhver tid har hatt et ganske presist bilde av utviklingen, sier Førner.

– Vi har hatt svært godt samarbeid med norsk politi, både Kripos og Krise- og gisselforhandlingsenheten som har vært her og bistått ved behov. De har vært her mange ganger i løpet av denne perioden.

Les også: Utenlandske gisler er valuta for Abu Sayyaf