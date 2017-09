Sønnen til Filippinenes president anklaget for narkosmugling

President Rodrigo Duterte har lovet å utrydde all narkokriminalitet på Filippinene. Nå er hans sønn og svigersønn anklaget for å være involvert i storstilt smugling av metamfetamin.

Paolo Duterte måtte torsdag la seg utspørre i en høring i Senatet på Filippinene. Der nektet han for alle anklager om at han er involvert i narkotikasmugling. Saken ryster et land som står midt oppi en blodig krig mot narkotikakriminalitet.

Presidentsønnen er anklaget for å være involvert i å ha smuglet inn metamfetamin til en gateverdi på 125 millioner dollar – nærmere en milliard norske kroner – og ble grillet av senatorene fra opposisjonspartiene.

Senator Antonio Trillanes, som er en heftig kritiker av president Rodrigo Duterte og hans familie, har ledet granskingen som ble satt i gang etter at en tollspeditør i forrige måned kom med påstander om at presidentens eldste sønn Paolo var tilknyttet en gruppe som har tatt imot millionbeløp i bestikkelser for å smugle leveranser med ulovlige narkotiske stoffer inn i landet.

Dette er ikke første gang Paolo Duterte blir koblet til narkotika. Offisielle dokumenter som går tilbake til 2007 navngir Paolo Duterte som en stor narko-beskytter i hjembyen Davao, ifølge Al Jazeera.

OFFENSIV: Senator Antonio Trillanes retter alvorlige anklager mot Paolo Duterte, sønnen til Filippinenes president Rodrigo Duterte. Foto: Bullit Marquez , AP

Nazi-sammenligning

Anklagene er også rettet mot Manases Carpio, som er gift med presidentens datter Sara, som overtok som borgermester i byen Davao etter at svigerfar vant presidentvalget. Rodrigo Duterte tjente nemlig som borgermester i Davao gjennom to tiår før han ble valgt til president. Sønnen Paolo besitter nå embetet som viseborgermester.

Trillanes grillet de to mennene om de hundrevis av millioner som angivelig skal stå på deres bankkontoer, og ba dem om å undertegne en erklæring for å frita bankene fra taushetsplikten, slik at kontoutskriftene deres kunne granskes. Begge nektet imidlertid for å ha slike kontoer, samtidig som de nektet å undertegne noen erklæringer.

Duterte Junior avfeide alle anklager som grunnløse. Under høringen nektet han flere ganger å svare på spørsmål, og sa at de var irrelevante. Hans advokat avviste Trillanes anklager som «ren propaganda basert på rykter og insinuasjoner». Samtidig anklaget han opposisjonspolitikeren for å bruke Paolo til å ødelegge for president Duterte, og sammenlignet han med nazistenes propagandasjef Joseph Göbbels, ifølge Deutsche Welle.

UNDER MISTANKE: Paolo Duterte, viseborgermester i Davao og sønn av president Rodrigo Duterte, og hans svoger Manases Carpio tas i ed i forkant av høringen i Senatet på Filippinene. Foto: Erik De Castro , Reuters

Dragetatovering

Under høringen anklaget Trillanes presidentsønnen for å være medlem av et internasjonalt mafianettverk, og hevdet at en tatovering på ryggen til Paolo ville bevise det.

Senatoren hevdet at han hadde mottatt etterretningsinformasjon fra en annen stat om at et dragelignende motiv med hemmelige sifre skal være tatovert på ryggen til Duterte, ifølge CNN Philippines.

Tatoveringen er merket til medlemmene av den kinesiske triaden, ifølge Trillanes. Triaden er en internasjonal kriminell organisasjon med forgreninger i Kina, Singapore, Taiwan og andre land med stor kinesisk befolkning. Den kriminelle gruppen kobles til alt fra menneskehandel til ulovlig våpenhandel.

Paolo Duterte innrømmet at han har en tatovering på ryggen, men nektet å beskrive den, og viste til sin rett til privatliv. Presidentsønnen ble irritert da Trillanes foreslo at han skulle vise tatoveringen til senatskomiteen.

HØRING: Presidentsønn Paolo Duterte veksler noen ord med sin advokat under utspørringen i Senatet i Manila. Foto: Erik De Castro , Reuters

«Ganske drastiske» anklager

– Hans avslag på å vise frem tatoveringen bekrefter min anklage om at han er medlem av triaden. Det samme gjelder avslaget på å signere bankerklæringen, det viser at han gjemmer bort millionene sine. Hvis mine anklager var uriktige, kunne han ha benyttet muligheten til å ydmyke meg, sier Trillanes til Deutsche Welle.

Han undersøker nå muligheten for å tvinge de to mennene til å undertegne erklæringene, slik at bankutskriftene deres kan legges frem for ombudsmannen for etterforskningen.

Presidents talsperson Ernesto Abella karakteriserer anklagene som «ganske drastiske».

– Det er veldig alvorlige påstander. Han trenger svært substansielle bevis for å støtte anklagene, sier Abella.

KONTROVERSIELL: President Rodrigo Duterte er vanligvis ikke kjent for å legge en finger imellom. Foto: Ted Aljibe , AFP

Blodig narkokrig

FAKTA: PRESIDENT RODRIGO DUTERTE * Født 18. mars 1945 på øya Leyte. * Utdannet jurist. * Tilhører det venstreorienterte partiet PDP-Laban. * Vant tidligere i år presidentvalget på Filippinene og tiltrådte i juni. * Har lovet amnesti og belønning til medlemmer av sikkerhetsstyrkene som dreper narkolangere og andre kriminelle. * Minst 3800 er drept siden han overtok som president. * Har høstet internasjonal kritikk for brudd på menneskerettighetene. Kilde: NTB

Etter at han ble valgt til president i fjor, har Rodrigo Duterte satt i gang en voldsom offensiv mot narkotikakriminaliteten i landet, som har kostet tusener av menneskeliv.

Minst 3800 mennesker er drept av politiet i narkoaksjoner, mens tusenvis av andre er drept under uklare omstendigheter.

Filippinsk politi har tilbakevist anklagene fra aktivister, som hevder politiet henretter narkomane og narkodealere uten lov og dom. President Duterte har imidlertid uttalt at han «gladelig vil slakte» tre millioner filippinske narkomane, og at han vil benåde polititjenestemenn hvis de blir dømt for drap som følge av presidentens narkokrig. Han benekter imidlertid anklager om at han har ansporet politi eller borgervernsgrupper til å begå massemord.

Om anklagene mot sin egen sønn sier Duterte at han vil gå av som president dersom det blir bevist at sønnen er koblet til narkotikakriminalitet.

Kontroversiell president

Rodrigo Duterte er blitt kalt Østens svar på Donald Trump, og er kjent for å komme med oppsiktsvekkende uttalelser. Her er et utvalg, tidligere samlet sammen av NTB:

* Om president Obama: – Jeg er president for en uavhengig stat, det er lenge siden vi var en koloni: Jeg har ingen herre bortsett fra det filippinske folk, absolutt ingen. Man må vise respekt, ikke bare hive inn spørsmål. (På språket tagalog:) Din horeunge, jeg kommer til å banne til deg på det møtet.

* Om USAs ambassadør til Filippinene: – Jeg hadde en krangel med deres homo ambassadør, horungen. Han gjør meg forbannet.

* Om FN: – Faen ta dere FN, dere kan ikke engang løse blodbadet i Midtøsten … kunne ikke engang løfte en finger i Afrika … Hold kjeft, alle sammen.

* Om pave Frans: – Pave, din horunge, dra hjem.

* Om drapet på en australsk misjonær på Filippinene: – Jeg var rasende fordi hun ble voldtatt, det er en ting … Men hun var så vakker. Ordføreren (Dutertes daværende stilling) skulle vært den første.

* Om narkotikaselgere: – Drep dem alle. Når jeg blir president, skal jeg beordre politiet og de militære til å finne disse menneskene og drepe dem.

* Om narkomane: – Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner narkomane på Filippinene. Jeg slakter dem gjerne.

* Om IS: – Gi meg eddik og salt, og jeg skal spise dere. Det er sant. Gjør meg sint, gi meg en terrorist, gi meg salt og eddik, og jeg skal spise leveren din.

* Til filippinske soldater om voldtekt: – La meg ta meg av det. Jeg går i fengsel for dere. Hvis dere voldtar tre kvinner, skal jeg si at det var jeg som gjorde det.

* I tilsvar på Chelsea Clintons, Hillary Clintons datter, kritikk på vitser om voldtekt: – Da din far, presidenten av USA knullet Lewinsky og andre kvinner i Det hvite hus, sto du opp mot ham da?

* Om sin politiske filosofi: – En leder må være en skrekk for de få som er onde, for å beskytte livet og velværet til de mange som er gode.