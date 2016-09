Sekkingstad: Vi ble behandlet som slaver

DAVAO/OSLO (VG) Sekkingstad forteller at han stadig ble truet om å bli Abu Sayyafs neste offer.

Før Kjartan Sekkingstad ble fløyet fra byen Indanan på øya Jolo og til Mindanao og Davao City, hvor det om kort tid er ventet en pressekonferanse, snakket han med lokale medier.

– I en av sammenstøtene, der filippinske styrker åpnet ild fra helikoptre og bakkestyrker, kjente jeg et slag i ryggen og trodde jeg var truffet. Etterpå så jeg at jeg ikke var truffet, men at ryggsekken min var hullete etter kuler, sier Sekkingstad.

Nordmannen bar på ryggsekken da han lørdag ble overlevert til MNLF, som har en fredsavtale med filippinske myndigheter.

– Forferdelig, forferdelig, svarer Sekkingstad på spørsmål om hvordan han vil beskrive fangenskapet.

Sekkingstad forteller at han og de andre gislene ble tvunget til å bære gisseltakernes eiendeler. De fikk ingen informasjon om omverdenen. På et tidspunkt var det flere enn 300 fangevoktere.

– Vi ble behandlet som slaver, sier nordmannen.

Etter at geriljaen halshugget canadieren John Ridsel i april, truet fangevokterne ham ofte med at han ville bli neste offer.

– Jeg er heldig som kom fra det med livet i behold, sa nordmannen til de lokale mediene.

Broren: Jeg er glad og lettet

Skal møte presidenten



Den ventede pressekonferansen finner sted på Matina Enclaves Clubhouse i byen Davao på øya Mindanao. VG er tilstede og det er møtt opp et stort antall reportere fra lokale medier.

Det er ventet at Kjartan Sekkingstad og Erik Førner, den norske ambassadøren til Filippinene, skal møte president Rodrigo Duterte og fredsminister Jesus Dureza.

I forkant av pressekonferansen har Sekkingstad vært til legeundersøkelse.

– Han er ved godt mot, fattet og klar i hodet, sa ambassadør Erik Førner til VG via Utenriksdepartementet (UD) tidligere i dag.



Ryktene om at Sekkingstad var løslatt fra islamistgeriljaen Abu Sayyaf begynte å gå i filippinske medier lørdag morgen norsk tid.

Det viste seg at Moro-folkets frigjøringsfront (MNLF) på øygruppen Sulu hadde spilt en rolle i å få Sekkingstad overlevert fra Abu Sayyaf. På grunn av dårlig vær og mye regn kunne ikke det frigitte gisselet overleveres lokale myndigheter på Sulu før søndag morgen norsk tid.

I tilegg Sekkingstad ble også tre indonesiere løslatt av Abu Sayyaf.

I etterkant av en seremoni og fotoseanse hos MNLFs leder Nur Misuari, ble Sekkingstad fløyet til Mindanao og Davao hvor han møtte Erik Førner. Det skjedde rundt klokken 16.00 filippinsk tid.

Kilder: VG / NTB