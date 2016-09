Ifølge Jesus Dureza, Filippinenes fredsminister, er det norske gisselet Kjartan Sekkingstad løslatt.

– Det norske gisselet Kjartan Sekkingstad ble løslatt tidligere i dag, lørdag, rundt klokken 14.00 (filippinsk tid, journ. anm.) et sted rundt Patikul på Sulu, skriver han.

Fredsministeren forteller videre at Sekkingstad i natt vil oppholde seg hos lederen av separatistgruppen Moro National Liberation Front (MNFL), Nur Misuari, på grunn av dårlig vær.



Filippinske myndigheter og MNFL har en fredsavtale.



Brende: Sekkingstad forholdsvis trygg



– Sekkingstad er ennå ikke overlevert til filippinske myndigheter. Det skjer trolig i morgen. Ifølge filippinske myndigheter befinner Sekkingstad seg nå på et forholdvis trygt sted. Vi følger situasjonen nært og arbeider nå sammen med filippinske myndigheter for å bringe Sekkingstad endelig i sikkerhet, sier utenriksminister Børge Brende i en uttalelse til VG.

– Vi fortsetter å arbeide med saken, og vil ikke slippe gleden løs før Sekkingstad er i god behold hos filippinske myndigheter, fortsetter han.

– Jeg er glad og lettet over at Kjartan endelig er satt fri fra Abu Sayyaf. Det viktigste nå er at han er frisk og ikke skadd på noen måte, sier Odd-Kåre Sekkingstad, broren til Kjartan Sekkingstad, til NTB.



Familien ber om forståelse for at de ønsker ro og for at de ikke kan si mer enn dette på det nåværende tidspunkt

Ifølge Dureza er det MNLF som har fasilitert løslatelsen, sammen med en tidligere guvernør.

Dureza forteller også at han har snakket med Sekkingstad selv og at det frigitte gisselet angivelig skal ha takket president Duterte for sin løslatelse.

LØSLATT: Kidnappede Kjartan Sekkingstad fra Sotra ble kidnappet på Filippinene i fjor. Foto: Privat Foto: Privat , Privat

Siste gissel



Kjartan Sekkingstad, to kanadiere og en filippinsk kvinne ble bortført fra ferieanlegget Holiday Oceanview Resort på øya Samal ved Mindanao natt til tirsdag 22. september i fjor.

Mens kanadierne John Ridsel og Robbert Hall er blitt henrettet, ble Halls kjæreste, Marites Flor fra Filippinene, løslatt nå i sommer.

Sekkingstad var derfor gerilijagruppen Abu Sayyafs siste gissel av gruppen på fire personer.

Abu Sayyaf er en islamistorganisasjon som har sverget troskap til terrorgruppen Den islamske staten (IS).

– Skal fraktes til guvernørbolig

VG var tidligere i dag i kontakt med guvernør Abdusakur M. Tan i Sulu-provinsen.

– Det er gode sjanser, men han har foreløpig ikke kommet hit ennå, sa han.

Da VG snakket med guvernøren på nytt rundt klokken 13.00, fortalte han at Sekkingstad fortsatt ikke var ankommet.

Abdusaker M. Tan opplyser til VG at Sekkingstad fortsatt befinner seg med denne gruppen.

– Vi venter ham hit klokken 07.00 i morgen, sier guvernøren til VG.

Dureza sier i sin uttalelse at han vil fly med han fra byen Jolo i morgen



Dette bildet gitt ut til lokale medier av Abu Sayyaf viser Kjartan Sekkingstad og nå henrettede Robert Hall fra Canada. Foto: , Reuters

– Løslatt klokken 10.00



Tidligere i dag uttalte militærtalsmannen Filemon Tan seg på vegne av Western Mindanao Command i en tekstmelding til CNN på Filippinene om at Sekkingstad var løslatt.

Løslatelsen skal angivelig ha funnet sted klokken 16.00 filippinsk tid, noe som vil si klokken 10.00 norsk tid.



I en annen pressemelding sendt til NTB bekrefter landets forsvarssjef, Ricardo Visaya, at Sekkingstad er frigitt.

Lokale medier har også i morgentimene norsk tid meldt at Sekkingstad skal være løslatt.

Ifølge Mindanao Examiner, skal president Rodrigo Dutertes fredsminister Jesus Dureza være på vei til øygruppen Sulu, hvor det er antatt at Sekkingstad oppholder seg.

En talsmann for terroristgruppen og gisseltakerne Abu Sayyaf hevder også at Sekkingstad skal være løslatt overfor filippinske medier.

– Løsepenger



I slutten av august opplyste Filippinenes president Rodrigo Duterte at det skal ha blitt utbetalt penger i forbindelse med kidnappingen av Sekkingstad. De oppsiktsvekkende opplysningene kom på en pressekonferanse, ifølge nyhetskanalen GMA News.

Abu Sayyaf-geriljaen har fått 50 millioner filippinske pesos, nærmere 9 millioner kroner, i løsepenger for Kjartan Sekkingstad, uten å løslate ham, hevdet presidenten.

På direkte spørsmål sier Duterte at han ikke vet hvem som har betalt, eller hvordan løsepengene eventuelt fant veien til Abu Sayyaf.

– Jeg vet ikke hvilken bank det var, sa han ifølge nettstedet Rappler.

UD ønsket ikke verken å bekrefte eller avkrefte disse opplysningene da VG kontaktet dem om påstanden fra presidenten.

– Norske myndigheters holdning ligger fast. Vi betaler ikke løsepenger, heller ikke i denne saken, uttalte kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD.