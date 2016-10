Sekkingstad feiret friheten i privat minister-middag

Fire uker etter at han ble løslatt fra fangenskapet feiret Kjartan Sekkingstad søndag kveld friheten i en privat middag med utenriksminister Børge Brende.

Sekkingstad ble i september løslatt etter å ha sittet et år som gissel på Filippinene. Søndag var Sekkingstad og broren Odd Kåre Sekkingstad tilbake i Oslo der de var invitert til privat middag i regjeringens representasjonsbolig. Til stede var også Filippinenes fredsminister Jesus Dureza, som er i Norge i forbindelse med fredsforhandlingene med kommunistgeriljaen i landet.

Også statsminister Erna Solberg var til stede under deler av middagen.

Før middagen understreket fredsministeren overfor VG at han så frem til å møte nordmannen igjen.

– Jeg håper han har lagt på seg litt. Han var veldig tynn sist jeg så han, sier Dureza.

Personlig engasjert



Ifølge Brende var Durezas personlige engasjement for å få løslatt nordmannen nøkkelen til løslatelsen.

I løpet av det siste året har den norske utenriksministeren og Norges ambassadør til Filippinene utvekslet flere hundre tekstmeldinger og mange titalls telefonsamtaler med sin filippinske ministerkollega. I tillegg har ambassaden i Manila gjennomført minst 15 møter.

– Både norsk politi og våre diplomater i Manila har gjort et stort stykke arbeid, men uten dette helt spesielle engasjementet fra Dureza, hadde det blitt svært vanskelig å få til denne løslatelsen, sier Brende.

Utenriksministeren legger ikke skjul på at kidnappingsdramaet har vært en av de mest krevende sakene han har håndtert. Gjennom hele det siste året har han hatt tett kontakt med Sekkingstads bror Odd Kåre.

– Du kommer veldig tett på familien i en slik situasjon, og jeg følte virkelig deres fortvilelse. Jeg har veldig stor respekt for måten familien har håndtert dette på, men jeg merket de siste månedene at presset på dem økte og at de naturlig nok var slitne. Stadig nye tidsfrister fra kidnappernes side bidro sterkt til å øke den psykiske påkjenningen på familien, sier Brende.

Hemmelig møte i Oslo



I sommer var Dureza i Oslo, og Brende fikk arrangert et privat møte mellom fredsministeren og Odd Kåre Sekkingstad. I halvannen time satt de to sammen og snakket om hva som kunne gjøres for å redde Kjartan. Dureza bekrefter overfor VG at det hemmelige møtet på hotell Continental ble et vendepunkt for saken.

– Møtet med broren gjorde et veldig sterkt inntrykk. Etter det forsto jeg at jeg måtte gjøre alt jeg kunne for å få han fri, sier Dureza.

Brende letter nå på sløret rundt de svært dramatiske forsøkene på å få frigitt Sekkingstad og de andre gislene. Filippinske myndigheter gjorde flere forsøk på å frigi gislene med militærmakt, men operasjonene mislyktes. Brende legger ikke skjul på at disse operasjonene var svært risikable.

– Det er veldig lett at slike operasjoner ikke går bra. Det som har vært viktig for Norge, og som jeg har kommunisert veldig tydelig til filippinske myndigheter, er at gislenes sikkerhet måtte komme først. Det var ikke risikofritt, men det er vanskelig for oss å overprøve de vurderingene de gjorde. Samtidig opplevde jeg at de lyttet til våre bekymringer, sier Brende.

– Hvordan opplevde du dagen da nyheten om løslatelsen kom?

– Vi ga aldri opp håpet. Men da nyheten kom, trodde vi nesten ikke det var sant, og var redde for at vi gledet oss for tidlig. Derfor turte vi ikke å gå ut med dette før vi hadde snakket med direkte med Kjartan og fikk bekreftet at han befant seg på flyet sammen med filippinske myndigheter. Men å se gleden hos familien da alt var klart, gjorde sterkt inntrykk.