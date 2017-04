Nordmann pågrepet for voldtekt på Filippinene

En nordmann i 50-årene er arrestert på Filippinene. Ifølge NRK er han mistenkt for å ha voldtatt en 17 år gammel kvinne.

Det melder NRK.

Mannen skal også være mistenkt for menneskehandel, rapporterer flere filippinske medier.

Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger er fengslet på Filippinene, opplyser pressetalsperson Kristin Enstad i UD til VG.

– Ambassaden i Manila arbeider med å få tilgang til vedkommende for å tilby konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, skriver Enstad i en e-post.

Utenriksdepartementet vil ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i saken.

Filippinsk tv viste onsdag bilder av nordmannen som føres inn i en politibil.

Ifølge NRK er mannen tidligere dømt i Norge for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Han skal ha holdt seg i skjul på Filippinene siden i august i fjor, før han ble arrestert denne uken.

Ifølge filippinske medier nekter nordmannen for å ha utført voldtekten. Han hevder han var i Norge på det aktuelle tidspunktet.