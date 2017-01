Minst 130 på rømmen fra fengsel på Filippinene

Mer enn 100 fanger er på rømmen etter et angrep mot et fengsel sør i landet, skriver nyhetsbyrået AP.

Masseflukten betegnes som den mest omfattende på mange år, skriver NTB.

Fengselsdirekør Peter Bongat opplyser til AP at en vakt ble drept og en innsatt skadet da flere titalls væpnede menn stormet fengselet North Cortabato i Kidapawan ved morgengry onsdag.

Han opplyser til CNN Philippines at det trolig er den muslimske opprørsgruppen Moro islamsk frigjøringsfront (MILF) som står bak, og at de fleste rømlingene er med i denne gruppen.

– Resten ble trolig bare med på flukten, sier Bongat til avisen.

Politisjef Leo Ajero sier ifølge nyhetsbyrået at de har kontroll på to av totalt 132 rømlinger, men at militæret og politiet nå leter etter resten.