Masseflukt etter angrep mot filippinsk fengsel

Rundt 100 fanger er på rømmen etter at like mange væpnede menn gikk til angrep mot et fengsel sør i landet.

Det opplyser de nasjonale fengselsmyndighetene i en pressemelding.

En fengselsbetjent ble drept i fengselsstormingen som holdt på i omtrent to timer. Rundt 100 innsatte benyttet muligheten til å rømme ut bakveien da resten av de ansatte forsøkte å få kontroll på situasjonen, heter det i pressemeldingen.

Masseflukten betegnes som den mest omfattende på mange år.

Hendelsen fant sted i North Cotabato fengsel i Kidapawan på Filippinene. Fengselet har 1.511 innsatte.

Fengselsdirektør Peter Bongatopplyser til CNN Philippines at det trolig er den muslimske opprørsgruppen Moro islamsk frigjøringsfront (MILF) som står bak, og at de fleste rømlingene er med i denne gruppen.

– Resten ble trolig bare med på flukten, sier Bongat til avisen.

Politisjef Leo Ajero sier ifølge AP at de har kontroll på to av totalt 132 rømlinger, men at militæret og politiet nå leter etter resten.