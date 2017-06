Lokal TV-stasjon: Minst 34 døde i Manila-angrep

Vitner meldte om eksplosjoner og skyting ved et populært turisthotell i Manila torsdag kveld. 34 skal være drept, ifølge lokale medier. IS har tatt på seg skylden, men landets politisjef sier det var et ran.

Torsdag stormet en mann bevæpnet med automatvåpen et kasino i Manila, hovedstaden på Filippinene. Vedkommende skal ha skutt mot gjester, ifølge hotellansatte som flyktet fra stedet, men dette avvises like før klokken 23 av politisjef Ronald Dela Rosa. Han hevder at én enslig gjerningsmann avfyrte skudd, men at han ikke siktet mot mennesker, ifølge AP.

Angriperen skal ha fylt en sekk med sjetonger fra kasinoet og skutt i luften, før han helte bensin på spillebordene og tente på, hevder Dela Rosa, som omtaler hendelsen som et ran.

Politiet sa natt til fredag at de hadde drept gjerningspersonen, men Dela Rosa gikk senere ut med en annen beskrivelse av hvordan mannen døde på et hotellrom, tidlig fredag:

– Han la seg på senga, dekket seg med et tykt teppe, helte tilsynelatende bensin på seg selv og tente på, sier han ifølge NTB.

Minst 34 skal ha mistet livet. Ifølge Reuters opplyser lokal-tv i Manila at de døde omkom av røykutviklingen i lokalen.

Terrorgruppe hevder de sto bak



Selv om hendelsen omtales som et ran av myndighetene har Terrorgruppen IS allerede påtatt seg ansvaret for angrepet, ifølge den amerikanske overvåkingsgruppen SITE. Politisjefen sier fastholder at de ikke har noen beviser for at hendelsen er terrorrelatert.

I tillegg til de som skal være drept er minst 25 personer er så langt bekreftet skadet i panikken som oppsto. Flere av dem ble alvorlig skadet etter å ha hoppet ned fra hotellets andre etasje , opplyser det filippinske Røde Kors i bydelen (PRC) overfor avisen The Manila Times.

Dramatiske bilder viser mennesker som blir bært inn i ambulanser utenfor. Ifølge PRC befinner det seg fortsatt sårede inne i bygningen. AP opplyser at en politimann skal ha blitt skutt og såret da han nærmet seg stedet.

– Det var gjester som skrek. Vi løp inn i en garderobe i kjelleren for å gjemme oss. Folk ropte. Gjester og ansatte hadde panikk, sier hotellansatte Maricel Navaro, som flyktet ut av bygningen, til radiostasjonen DZMM.

SKADET: En skadet mann drikker vann utenfor hotellet i Manila. Foto: Tikos Low , AP

Resorts World Manila beskrives som et populært bygningskompleks med hoteller, leiligheter, kjøpesenter, kasino, restauranter, barer og kinosaler.

En av de ansatte på hotellet, Johnny Ordanza, forteller ifølge NTB at han så minst én maskert og væpnet mann som satte fyr på møbler i andre etasje av kasinoet.

– Det var andre væpnede menn der også, for vi kan høre skudd andre steder, forteller han til den lokale radiostasjonen DZMM.

UD: Ingen indikasjoner på at nordmenn er berørt

«Vi jobber tett med det filippinske nasjonale politiet for å forsikre oss om at gjester og ansatte er i trygghet», skriver selskapet i en uttalelse.

En journalist fra nettstedet GMA har tvitret bilder av sårede mennesker som mottar behandling på fortauet utenfor bygningen.

DRAMATISK: Røyk velter ut av den øverste etasjen i bygningen til Resorts World i Manila torsdag kveld. Foto: , AP

«Noen mennesker er skadet etter at de løp ut av Resorts World Manila. Vi hørte to skudd», skriver journalisten, gjengitt av britiske The Telegraph.

Den britiske avisen skriver også at vitner har observert mennesker som hopper ut av bygningen for å komme seg i sikkerhet.

– UD har kontakt med ambassaden i Manila, og det er foreløpig ingen indikasjoner på at norske borgere er berørt, sier Kristin Enstad i UD til VG.

103 drept i kamp mot islamister

The Telegraph gjengir meldinger fra IS om at angrepet var en «hevn for Marawi».

Den siste uken har 103 mistet livet i kamper mellom islamister og den filippinske hæren i byen Marawi. Onsdag 24. mai marsjerte militante opprørere fra geriljagruppen Abu Sayyaf inn i byen og erobret den etter et blodig angrep.

Islamistene har tidligere erklært støtte til IS. Innmarsjen ble også omtalt av terrorgruppens eget nyhetsbyrå Amaq. President Rodrigo Duterte erklærte unntakstilstand i området og mandag hevdet hæren at de har kontroll på byen igjen.

– Jeg ser ikke bort fra at president Rodrigo Duterte, med sine hardhendte midler, kan lykkes med å svekke og muligens knuse Abu Sayyaf-geriljaen. Det vil i så fall gjøre ham utrolig populær, sa PRIO-forsker og ekspert på Sørøst-Asia, Stein Tønnesson, til VG denne uken.