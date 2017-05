Kvinner pågrepet for å ha strømmet overgrepsvideoer av barn på Filippinene

Filippinsk politi har reddet fire jenter, samt pågrepet en mor og to andre kvinner mistenkt for å ha strømmet overgrepsvideoer av jentene til menn i utlandet.

Videoen skal vise seksualiserte fremstillinger av jentene på åtte, ni, elleve og tolv år, og menn i USA og Australia betalte for å se på per minutt, skriver Associated Press.

Elleveåringen ble funnet i en separat redningsaksjon, og alle fire er nå i hjem for mishandlede barn. Kvinnene er siktet for menneskehandel, barnemishandling, seksuelle overgrep mot barn og nettkriminalitet.

Politibetjent Arlyn Torrendon forteller at hun var del av teamet som reddet tre av barna, pågrep moren og to til. Hun sier barna kommer fra en fattig familie og moren var enke.

– Barna er uskyldige. De visste ikke engang at de ble utnyttet til en kriminell handling, sier hun.

Pågripelsen kommer kun to uker etter at filippinske myndigheter gjennomførte en razzia i hjemmet til en mann fra USA, mistenkt for lignende nettovergrep. I løpet av den aksjonen reddet politiet to jenter på ti og tolv år som hadde vært i mannens hjem. Politiet fant også Filippinenes største beslag av digitalt overgrepsmateriale, med flere harddisker og datamaskiner som skal analyseres i søket av andre mulige ofre og kjøpere.