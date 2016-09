Komplisert å få Sekkingstad fri

NEW YORK (VG) Utenriksminister Børge Brende (H) vil ikke si hva som forårsaket løslatelsen av Kjartan Sekkingstad på Filippinene, ut over at det var «en komplisert løsning».

Nå jubler den norske utenriksministeren over frigivelsen:

– Jeg ble selvsagt kjempeglad. Først og fremst på vegne av Kjartan Sekkingstad, men også familien på Sotra, foreldrene, broren og søsteren som jeg har hatt mye å gjøre med de siste året, at man kom i mål, med tanke på hva alternativet var, sier Børge Brende til VG.

Han sier til VG i New York at det mest dramatiske, sett fra UD i Oslo, var da de to canadiske gislene ble drept av Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene.

Helt forferdelig



– Vi fått noe innblikk i situasjonen hans underveis, og det har vært bekymringsfullt, ikke minst da de to canadiske gislene ble drept. Det var helt forferdelig. Vi tenker på dem også nå når det norske gisselet er satt fri, sier Brende til VG.

Brende roser Sekkingstads familie på Sotra, men også sitt eget diplomatiske apparat, for at de har holdt ut gjennom det dramatiske året:

– Familien har virkelig håndtert dette bra, sier Brende.

Mange samtaler



Brende vil heller ikke si så mye om arbeidet underveis i UD, som har hatt krisestab, forsterket ambassaden i Manila og brukt store ressurser i forsøk på å løse denne saken.

– Det har først og fremst vært spørsmål om hvordan vi kunne bidra til at Sekkingstad kunne bli satt fri. Jeg har hatt mange samtaler med den nye fredsministeren og med president Duterte. Vi samarbeidet også godt med den forrige presidenten, Aquino, sier han.

Brende er i New York i forbindelse med FNs generalforsamling denne uken, og senere søndag kommer også statsminister Erna Solberg (H) og ytterligere tre statsråder til den såkalte høynivåuken for å møte andre statsledere i FN.

– Det var jo ikke åpenbart at dette ville ende godt, når to av de andre gislene ble drept underveis?

– Det har vært et dramatisk år for Kjartan selv, som sier at det har vært helt forferdelig, at han er blitt behandlet som en slave. For familien har det vært en enorm belastning.

Mer alvorlig underveis



Brende sier at de siste ukene har vært spesielt intense:

– Det har blitt mer alvorlig underveis, og vi har de siste ukene visst at det var nå, ellers ville det sett veldig mørkt ut fremover, sier han.

– Hva var den endelige løsningen som fikk ham fri?

– Det har vært en komplisert prosess. Det norske myndigheter har gjort, er å holde kontakt med familien i Norge gjennom politiet og deres kriseteam. Så har vår ambassade i Manila vært styrket, folk der har jobbet døgnet rundt, i tillegg til et eget kriseteam i Oslo.

Press på Filippinene



Brende sier at hans rolle har vært å legge maksinalt press på filippinske myndigheter for at de skulle alle sine ressurser for å forsøke å løse saken,

– Min oppgave har vært å legge press på de filippinske myndighetene, sier han.

– Men hva gjorde at han ble satt fri?

– Det har vært komplisert. Jeg tror nok at mer vil komme fram fra filippinske myndigheter de neste dagene. I dag er vi bare glad for at han er fri.

Ingen løsepenger



Brende gjentar det Erna Solberg sa søndag morgen, at Norge ikke har betalt løsepenger:

– Det har aldri vært aktuelt. Det strider også mot internasjonal lov. Norske myndigheter betaler ikke løsepenger.

– Har geriljagruppen fått andre motytelser?

– Vi involverer oss ikke i slike spørsmål, sier Brende til VG.