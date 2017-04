Kalte Obama «horunge» - blir hedersgjest hos Trump

Han kalte president Obama «horunge» og ba ham «dra til helvete». Nå skal den filippinske presidenten være hedersgjest i Det hvite hus - invitert av Donald Trump.

Det skjedde under telefonsamtale lørdag hvor de to verdenslederne hadde en «vennlig» samtale der de diskuterte trusselen Nord-Korea utgjør.

Ifølge Reuters har rundt 9000 mennesker blitt drept siden Duterte startet sin såkalte krig mot narkotika i fjor sommer. The Guardian skriver at over 7000 er blitt drept. Tusenvis har også blitt plassert i fengsler.

I en uttalelse fra desember i fjor, uttalte Duterte at han etter en annen samtale med Trump hadde fått skryt for sin blodige narkokrig. Obama og menneskerettighetsorganisasjoner har imidlertid kritisert massedrapene.

FENGSEL: Quezon City Jail i Manila rommer egentlig 800 fanger. Da VG besøkte fengselet i august i fjor var det 4250. Tre av fire var satt inn på grunn av angivelige narkorelaterte forbrytelser. Foto: Helge Mikalsen , VG

Diskuterte sikkerhet



– Det var en svært vennlig samtale, der de to diskuterte bekymringene den sørøstasiatiske sammenslutningen ASEAN har med tanke på regional sikkerhet, inkludert trusselen Nord-Korea utgjør, heter det i en uttalelse.

Tidligere på dagen hadde Duterte gitt uttrykk for denne bekymringen da han holdt en pressekonferanse i etterkant av ASEANs toppmøte i den filippinske hovedstaden Manila. Duterte anbefalte da at USA opptrer «forsiktig og tålmodig» for å unngå ytterligere tilspissing av situasjonen.

– Presidenten diskuterte også det faktum at Filippinenes regjering kjemper svært hardt for å fjerne narkotika i landet, en svøpe som berører mange land i verden, heter det i uttalelsen.

Det er ikke kjent når Duterte skal besøke Det hvite hus, men han og Trump skal også møtes i november når Trump deltar på et felles toppmøte i Manila mellom USA og ASEAN.

Da det norske gisselet Kjartan Sekkingstad (57) slapp fri etter ett år som gissel hos islamistgeriljan Abu Sayyaf i fjor høst, dukket Duterte opp på en pressekonferanse og lot seg fotografere med nordmannen.

Erdogan, Jinping og Sisi



Det er mindre enn to uker siden Trump også ringte Tyrkias president Erdogan for å gratulerere etter seieren i folkeavstemningen om den sterkt kritisert grunnlovsendringen som ga Erdogan mer makt.

I et intervju med Reuters i forbindelse med at han i går hadde vært president i 100 dager, lovpriste han også Kinas president Xi Jinping for hans arbeid for å legge press på Nord-Korea.

I tillegg har Trump sagt at han støtter president Abdel Fattah al-Sisi i Egypt, hvor det foregår en rekke brudd på menneskerettighetene og vilkårlige fengslinger.

(NTB/VG)