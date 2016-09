Intenst arbeid for å få Sekkingstad fri: Drev egen etterretning

MANILA (VG) Sammen med krisestaben i UD og norsk politis fremste gisselforhandlere har ambassadør Erik Førner det siste året jobbet natt og dag for å få Kjartan Sekkingstad løslatt fra terrorgruppen Abu Sayyaf.

Han beskriver året som en sammenhengende berg-og-dal-bane, der kidnapperne har kommet med stadig nye krav og trusler.

– Det har vært et krevende år for alle involverte. Det har bygget seg opp hver gang vi har fått en ny trussel om halshugging. Da har det stått om liv og død, og vi har måttet slippe alt vi hadde i hendene, sier Førner.

Søndag kunne han endelig ta imot den løslatte nordmannen.

– Det var en helt fantastisk opplevelse å møte ham. Det har vært mange ganger vi var sikre på at dette ville ende galt, sier Førner til VG.

Sin første dag i frihet benyttet Sekkingstad til helseundersøkelser og en tur hos frisøren. Ambassadøren bekrefter at det kan bli aktuelt å reise til Norge allerede tirsdag kveld.

NORGES TEAM: Ambassadør Erik Førner og ambassadesekretær Kristian Netland møter VG på Førners kontor i hovedstaden Manila. I bakgrunnen skimtes Manila American Cemetery & Memorial, med 17,206 graver etter andre verdenskrig. FOTO: HELGE MIKALSEN

Norsk politi har bistått



Utenriksdepartementet har det siste året holdt kortene svært tett til brystet, og avslørt lite av dramatikken som har utspilt seg rundt den kidnappede nordmannen. Nå letter ambassadøren på sløret. Han bekrefter blant annet at norske myndigheter selv har samlet etterretningsinformasjon om situasjonen på øya der Sekkingstad har blitt holdt fanget.

– Det er et veldig uoversiktlig og komplisert bilde på Sulu, der Sekkingstad har blitt holdt fanget, med ulike aktører og konflikter. Vi har hatt behov for å analysere og forstå situasjon der nede på øya, der vi ikke bare har basert oss på filippinske kilder, men også har sørget for å ha våre egne kanaler inn, slik at vi til enhver tid har hatt et ganske presist bilde av utviklingen, sier Førner.

– Vi har hatt svært godt samarbeid med norsk politi, både Kripos og Krise- og gisselforhandlingsenheten som har vært her og bistått ved behov. De har vært her mange ganger i løpet av denne perioden.

MØTTE PRESSEN: Kjartan Sekkingstad intervjues av VG etter en pressekonferanse i Manila. Her sammen ambassadør Erik Førner. FOTO: HELGE MIKALSEN

Fryktet for Sekkingstads liv



Han understreker likevel at det ikke har vært norsk personell på øya mens Sekkingstad har sittet i fangenskap.

– Har norsk personell på noe tidspunkt hatt direkte kontakt med kidnapperne?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det.

Samtidig som Norge har samarbeidet tett med både politiske og militære myndigheter på Filippinene har det norske teamet fryktet for sikkerheten til gisselet.

– Dette er et område der det i realiteten pågår krigføring. Det gjorde at vi med en gang opprettet kontakt med militære myndigheter for å understreke at for oss var det hans liv og helse som betød alt. Det har vi gjentatt løpende gjennom hele dette året.

Likevel holdt det på å gå galt.

ENDELIG FRI: Filipinenes president Rodrigo Duterte og Kjartan Sekkingstad på pressekonferanse i Manila. FOTO: HELGE MIKALSEN

Truffet av kuler



Da han møtte pressen etter løslatelsen fortalte Sekkingstad om hvordan Abu Sayyaf-leiren flere ganger ble angrepet. Ved ett tilfelle bleryggsekken hans truffet av en rikosjett. Nå avslører den norske ambassadøren bakgrunnen for den dramatiske hendelsen:

– På et tidspunkt hadde man iverksatt en militær redningsoperasjon fordi man følte seg helt sikre på at det ville finne sted en halshugging ganske snart. Dessverre klarte man da ikke å gjennomføre redningen og halshuggingen fant sted. Det viser hvor skjørt dette har vært.

Førner understreker likevel at Norge fikk stort gehør fra filippinske myndigheter for ønsket å prioritere Sekkingstads sikkerhet.

– Jeg kan si med sikkerhet at militæret har vært ekstremt tilbakeholdne med operasjoner akkurat der gruppen har vært.

ENGASJERTE SEG: Filippinenes president Rodrigo Duterte har vært involvert i arbeidet med å få Sekkingstad frigitt. Her på en pressekonferanse i forbindelse med frigjørelsen. Foto: HELGE MIKALSEN

Roser presidenten



Ambassadøren svarer slik på spørsmål om hva som førte til løslatelsen:

– Det er et svært sammensatt bilde. Jeg kan ikke peke på enkeltfaktorer som alene utløste dette positive utfallet. Det jeg kan si med sikkerhet er at vi etter presidentskiftet i sommer så en positiv utvikling. Presidenten selv uttrykte tidlig at han ville engasjere seg for å finne en løsning. Hans innflytelse i regionen er enorm. Det har vært svært viktig.

– Vi erkjente at det var filippinske myndigheter som måtte finne en løsning på denne saken. Derfor har vi sørget for at de har hatt dette høyt på sin agenda, og at saken ikke ble glemt. Lokalt har vi hatt et meget stort antall møter på regjeringsnivå, men enda viktigere er engasjementet fra statsministeren og utenriksministeren som har gjennomført en rekke samtaler både med utenriksminister og president.

– Hvor lenge har løslatelsen vært planlagt?

– Jeg tror ikke jeg skal si noe presist om det. Det jeg kan si er at det har vært utsatt noen ganger. Det har vist seg å være veldig krevende å få landet det.

Sekkingstad deler informasjon



Sekkingstad er nå i gang med en omfattende debrifing, der han blant annet deler sin kunnskap om gruppens størrelse og bevegelser.

Ambassadøren bekrefter at nordmannen sitter med viktig informasjon.

– Det er viktig å få brakt den relevante informasjonen videre raskt slik at vi kan bidra til å redde menneskeliv. Dette er viktig også for Sekkingstad og han er meget innstilt på å bidra, sier Førner.