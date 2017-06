Her setter den væpnede mannen fyr på casinoet – så 37 omkommer

Mannen går rolig inn, heller væske fra en kanne ut over spillebordene og tenner på så flammene står til værs.

Filippinsk politi offentliggjorde i dag overvåkningsbilder som viser starten på det tragiske angrepet på casinoet i Manila denne uken. Den væpnede, soldatlignende mannen går rolig fra rom til rom og tenner på – og skyter mot folk som nærmer seg.

Casino-tragedien: Løper i panikk fra brannen

Avviser terror

Den ytterliggående islamistgruppen IS fastholder at det var en av deres menn som sto bak angrepet mot et kasinoanlegg i Manila, noe filippinsk politi avviser.

Angrepet ble ifølge IS utført av en av deres menn, som de omtaler som Abu al-Kheir fra arkipelet.

Filippinsk politi beskriver angriperen som engelsktalende, lyshudet, 180 centimeter høy og med bart, men har ikke identifisert ham.

Automatgevær

Mannen stormet Resorts World Manila natt til fredag, skjøt med automatgevær og satte fyr på møbler. Ingen skal ha blitt truffet av skuddene, men 37 mennesker ble senere funnet døde, trolig omkommet av røykforgiftning.

Gjerningsmannen forskanset seg deretter på et hotellrom, der han satte fyr på seg selv og døde.

– Han la seg på sengen, dekket seg med et tykt teppe, helte tilsynelatende bensin på seg selv og tente på, opplyste politisjefen på Filippinene, Ronald delene Rosa.

Filippinske myndigheter fester ikke lit til kunngjøringen der IS tar på seg ansvaret for det de hevder var et selvmordsangrep.

– De må gjerne ta på seg ansvaret, men våre beviser tyder ikke på at det stemmer, sier en talsmann for president Rodrigo Duterte.

– Det er ingen sannhet i påstanden om at hendelsen var en terroraksjon, sier Ernesto Abella.