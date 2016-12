På direktesendt TV truet Rodrigo Duterte med å kaste myndighetspersoner som misbruker offentlige midler ut av helikoptre i lufta. – Jeg har gjort det før, la han til.

Filippinenes kontroversielle president fornekter seg ikke. Tirsdag kom han igjen med svært oppsiktsvekkende uttalelser.

Denne gang var temaet misbruk av offentlige midler.

– Dersom noen bruker dette til korrupsjon skal jeg ta vedkommende med meg i et helikopter fra Manila, og så dytte ham ut mens vi er oppe i lufta, sa Duterte i en tale direktesendt på TV.

– Ja, jeg kommer til å gjøre det! Jeg har gjort det før, og jeg kan gjøre det igjen, la han til.

Fikk kallenavn: «Østens Donald Trump»

Populær

CNN har henvendt seg til presidentens kommunikasjonssjef for å forhøre seg om dette faktisk stemmer, og om det var riktig – slik lokale medier har rapportert – at personen Duterte kastet ut av helikopteret var en kidnapper.

– Det skjedde. Han sa det, var Martin Andanars svar til den amerikanske TV-kanalen.

Dette er likevel ikke første gang Duterte skal ha drept noen. Tidligere i desember fortalte han at han personlig har tatt livet av mistenkte kriminelle.

Fra før har han blitt beskyldt for å skyte og drepe en myndighetsansatt med en Uzi maskinpistol.

Presidentens kritikere har uttalt at innrømmelsene hans bør gi grunnlag for å stille ham for riksrett. Dette ser likevel ikke ut til å bekymre store deler av det filippinske folket. Meningsmålinger har vist at han fremdeles har stor støtte i landet.

Flere kontroverser

I løpet av det drøye halvåret Rodrigo Duterte har vært president har han kommet med en rekke uttalelser som har fått resten av verden til å sette det meste i halsen.

I september kalte han Barack Obama en «horunge», noe som fikk den amerikanske presidenten til å avlyse et planlagt møte dem i mellom. Han har også bedt Obama om «å dra til helvete». Donald Trump hevder han derimot å ha fått en god tone med.

Han har truet med å «spise» islamister og han har sammenlignet sin egen narkokrig med Holocaust.

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner rusmisbrukere på Filippinene. Jeg ville gladelig slaktet dem, sa han til journalister.

I forkant av at han ble valgt til president i mai i år lovet Duterte et oppgjør med landets økende narkotikaproblem. Han lovet en blodigkamp både mot de som selger og distribuerer narkotika så vel som mot brukerne.

Ifølge landets politi har nesten 6000 mennesker blitt drept i narkotikakrigen siden juli.