Filippinene får mer narko-kritikk: Her må hundrevis av kriminelle kle seg nakne

Filippinenes president får kraftig kritikk etter at flere hundre kriminelle måtte ta av seg klærne i bakgården til fengselet i Cebu.

Filippinenes president Rodrigo Duterte har enda ikke sittet i stolen i et år, men politikken hans har allerede blitt massivt fordømt fra flere hold

Etter at han tiltrådte, startet han en blodig kamp mot narkotikakriminalitet. Ifølge Reuters er mer enn 7700 mennesker drept siden juni som følge av den. Duterte sa før han vant valget, at han ville drepe «alle dere jævler som driver med narkotika».

Over 4000 drap etterforskes som såkalte utenomrettslige likvideringer, ifølge NTB.

Torsdag ble også et lovforslag om dødsstraff for narkotikakriminalitet godkjent i den filippinske kongressen.

Nå får Duterte på ny kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner, etter at politiet i Cebu har gitt ut bilder fra Cebu fengsel.

Måtte kle av seg

De dramatiske bildene viser flere hundre fanger, som har blitt kledd nakne og sitter ute i fengselets luftegård. Bakgrunnen skal være at politiet i Cebu og landets narkotikapoliti gikk sammen for å lete etter narkotika som var smuglet inn i fengselet.

Ifølge AFP ble de innsatte vekket før morgengry på tirsdag og ledet ut på gårdsplassen foran fengselet. Der måtte de kle av seg mens cellene deres ble gjennomsøkt.

Det forteller fengselsvakt Rafael Espina til AFP.

Ifølge narkotikapolitiet skal de ha funnet flere pakker med metamfetamin og marihuanablader. De skal også ha funnet kniver og mobiltelefoner.

FÅR KRITIKK: Nå reagerer menneskerettighetsorganisasjoner på den brutale behandlingen Foto: CEBU PROVINCIAL POLICE OFFICE (CPPO)/MERLIE DACUNOS , AFP

– Ondskapsfull behandling

Nå reagerer flere menneskerettighetsorganisasjoner på de kontroversielle bildene.

– Dette viser ondskapsfull, inhuman og degraderende behandling av innsatte, sier Amnesty International i en uttalelse.

Også Human Rights Watch reagerer sterkt og mener hendelsen krenket de innsattes rett til privatliv.

Sa han hadde kastet noen ut av helikopter

Derrick Carreon, talsmann for de filippinske narkotikapolitiet, sier til AFP at de bare fulgte ordre fra vaktene og guvernøren. Jethro Bacolod, informasjonsrådgiver i for den lokale provinsen, sier dette er standard prosedyre.

Duterte har gang på gang fått kritikk fra det internasjonale samfunnet etter at han tiltrådte i mai.

Amnesty la i februar frem en rapport som anklaget filippinsk politi mot mulige forbrytelser mot menneskeheten. Ifølge rapporten fabrikkerer de bevis, og betaler leiemordere for å drepe narkomane.

Justisministeren i landet har avvist anklagene, og lagt til at han mener verken de kriminelle, narkobaronene eller narkolangerne er en del av menneskeheten.

I desember sa presidenten på direktesendt TV at han ville kaste myndighetspersoner som misbruker offentlige midler ut av helikoptre i lufta.

Han sa også at han hadde gjort det selv tidligere, men trakk senere uttalelsene.

I desember skrøt han også av at han personlig begikk drap mens han var ordfører i byen Davao. Det førte til at FN ba Filippinene etterforske ham for drap.

Sammenlignet narkokrigen med Holocaust

I september kalte han Barack Obama en «horunge», noe som fikk den amerikanske presidenten til å avlyse et planlagt møte dem i mellom. Han har også bedt Obama om «å dra til helvete». Donald Trump hevder han derimot å ha fått en god tone med.

Han har truet med å «spise» islamister og han har sammenlignet sin egen narkokrig med Holocaust.

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner rusmisbrukere på Filippinene. Jeg ville gladelig slaktet dem, sa han til journalister.