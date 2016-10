Duterte vil slutte å banne: – Fikk beskjed av Gud

Filippinenes president hevder en himmelsk trussel har fått ham til å skjerpe språkbruken.

Torsdag landet Filippinenes president Rodrigo Duterte på Davao internasjonale flyplass etter et statsbesøk i Japan. Under pressekonferansen kom det fram oppsiktsvekkende ny informasjon.

Duterte skal slutte å banne. Det har han lovet Gud, etter det han hevder var guddommelig inngripen mid-flight.

– Der oppe hørte jeg en stemme som ba meg slutte å banne, eller ville flyet krasjet. Så jeg lovte Gud å slutte å banne, sier Duterte, ifølge avisen Philippine Daily Inquirer.

Presidenten, også kjent som «Østens Donald Trump» er kjent for sin friske språkbruk:

Han har blant annet kalt pave Frans, presidentkollega Barack Obama og hele FN for «horunger».

USAs ambassadør til Filippinene ble kalt en «homofil horunge» av presidenten.

I tillegg til banningen har han også truet med å spiseterrorister og egenhendig drepe alle som driver med narkotika.

Duterte kalte Obama «horunge»: Nå angrer han

Nå er presidenten fast bestemt på å endre seg.

– Et løfte til Gud er et løfte til folket, sier Duterte.

På et oppfølgingsspørsmål er han imidlertid litt mindre skråsikker. På spørsmål om dette betyr at for eksempel EU, USA eller filippinske opposisjonspolitikere vil bli skånet svarer han:

– Det vil avhenge av timingen.

