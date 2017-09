Duterte foreslår datteren som etterfølger

Filippinenes president Rodrigo Duterte foreslår at datteren hans, borgermester Sara Duterte-Carpio i byen Davao, tar over etter ham i 2022.

– Jeg kan ikke finne noen bedre kandidat enn Sara til å bli landets neste president, sa Duterte da han møtte pressen i Davao denne helgen ifølge avisa Phillippine Star.

Presidenten er selv tidligere borgermester i Davao og var klar for valgkamp for en ny periode da han i 2016 ble overbevist om å stille som presidentkandidat i stedet. Dermed tok datteren, som også tidligere hadde vært borgermester i byen, over.

– En ting med henne er at hun ikke er noen fanatiker, sa Duterte.

Filipino students take "selfie" with Davao City Mayor Sara Duterte, eldest daughter of Philippine President Rodrigo Duterte, in Davao city in southern Philippines, August 6, 2017. Picture taken August 6, 2017. REUTERS/Lean Daval Jr Foto: Lean Daval Jr , Reuters

Han kalte datteren en sterk kvinne som kjenner loven veldig godt. 39 år gamle Carpio er utdannet advokat. Hun er gift med en annen advokat og har tre barn. Her kan du se henne på Facebook.

Insisterte på å få bot

Carpio er i likhet med faren kjent for å styre med hard hånd. I 2011 fikk hun nasjonal oppmerksomhet da hun med knyttet neve slo en sheriff flere ganger under hennes første periode som borgermester. Sheriffen hadde gjennomført en rivning av en bygning selv om Carpio hadde bedt ham om å vente, siden hun var i en annen del av byen for å møte ofrene for en flom.

En annen gang skal hun ha vunnet folks respekt etter å ha blitt tatt for råkjøring. Sara Duterte-Carpio skal ha blitt stoppet 57 km/t i 40-sonen, men politiet vinket henne bare videre etter at de så hvem hun var. Da skal hun ha insistert på at de skulle beslaglegge førerkortet hennes og gi henne en bot.