Duterte erklærer unntakstilstand sør på Filippinene

President Rodrigo Duterte har erklært unntakstilstand sør i landet etter sammenstøt mellom sikkerhetsstyrkene og militante som støtter IS.

Presidentenes talsmann kunngjorde avgjørelsen på en pressekonferanse i Moskva, der Duterte for tiden er på offisielt besøk.

Unntakstilstanden omfatter hele Mindanao, en region sør i landet med 20 millioner innbyggere. Mindanao utgjør omtrent en tredel av Filippinene.

– Enheter fra IS okkuperer en provins, det er sammenstøt, og en militæroperasjon pågår fortsatt, sa Duterte på begynnelsen av møtet med sin russiske kollega Vladimir Putin.

Les også: Kalte Obama «horunge» – blir hedersgjest hos Trump

Sammenstøt

Kunngjøringen fra Duterte kommer etter at sikkerhetsstyrkene tirsdag kjempet mot titalls væpnede menn med IS-tilknytning i byen Marawi, rundt 80 mil sør for Filippinenes hovedstad Manila.

Bilder som er delt på sosiale medier, viser væpnede menn som går i Marawis gater og planter flagg som ligner det svarte IS-flagget.

Fikk du med deg? Duterte raser mot EU: Jeg vil henge dere med glede

Forsvarsminister Delfin Lorenzana sier en politimann og to soldater ble drept i sammenstøt som oppsto etter en razzia mot et hus der de trodde en leder for opprørsgruppen Abu Sayyaf oppholdt seg.

Gruppen, som har erklært troskap til ekstremistgruppen IS, har de siste tiårene bortført hundretalls filippinere og utlendinger og krevd løsepenger. I 2015 ble nordmannen Kjartan Sekkingstad bortført av gruppen.

To canadiere som ble tatt samtidig ble senere drept av kidnapperne. Sekkingstad ble sluppet fri i september 2016.

Les også: AP: Abu Sayyaf-geriljaen har tjent 60 mill. på kidnappinger

Kan vare lenge

Talsmann Ernesto Abella sier unntakstilstanden vil vare i 60 dager, i tråd med grunnlovens begrensninger.

Duterte selv sa i en video onsdag at unntakslovene kan vare i et helt år og sier situasjonen kommer til å ligne Ferdinand Marcos' eneveldige styre på 1970- og 1980-tallet.

Den politiske arven gjør at bruken av unntakslover er et følsomt tema i landet.

Duterte, som har blitt kjent for sin rå kamp mot narkotika, har flere ganger sagt at han er forberedt på å erklære unntakstilstand i hele landet, men foreløpig gjelder vedtaket altså kun Mindanao.

Filippinene får mer narko-kritikk: Her må hundrevis av kriminelle kle seg nakne