AP: Abu Sayyaf-geriljaen har tjent 60 millioner kroner på kidnappinger

På bare seks måneder har Abu Sayyaf-geriljaen, som blant annet kidnappet norske Kjartan Sekkingstad (57), tjent svimlende 60 millioner kroner på løsepenger for gisler.

Det kommer frem i en hemmeligstemplet rapport fra filippinske myndigheter som nyhetsbyrået Associated Press har fått tilgang til.

Kidnapping av utlendinger har vist seg så lukrativt for islamistgruppen, at de har valgt å trappe ned sin militære aktivitet betraktelig.

Utviklingen har ført til at gruppen har fått færre aktive medlemmer (481 i 2016), men ifølge myndighetenes analyser er de fortsatt kapable til å organisere større terrorangrep.

Pengene gruppen får fra ulike land og pårørende, blir ifølge rapporten brukt til å styrke geriljaens angrepsmuligheter.

«Lukrative betalinger de får fra KFR (kidnapping for løsepenger) gir Abu Sayyaf muligheten til å kjøpe flere våpen, samt ammunisjon», heter det i rapporten.



I september ble norske Kjartan Sekkingstad (57) løslatt etter å ha sittet ett år som gissel hos den beryktede geriljaen. Etter løslatelsen fortalte han at han og medfangene ble behandlet som slaver.

Norske myndigheter har hele tiden nektet for at det har blitt utbetalt løsepenger for nordmannen fra norsk side, men presidenten på Filippinene, Rodrigo Duterte, har tidligere hevdet at familien til Sekkingstads avdøde kone betalte rundt 8 millioner kroner.



– Vi er kjent med at det har pågått forhandlinger i privat regi, men norske myndigheter kan ikke ha noen befatning med utbetaling av løsepenger, sa Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet til VG i september, men ønsket samtidig ikke å kommentere om Norge visste at det i private forhandlinger ble diskutert løsepenger.



Frykter kidnapping-boom

Presidenten har selv lovet at han vil knuse Abu Sayyaf og i september gikk han så langt som å si at han selv ville partere og spise gruppens medlemmer.

I rapporten fra de filippinske myndighetene går det også frem at de forventer en dramatisk økning i antall tilfeller der geriljaen kidnapper utlendinger i havområdet rundt Filippinene, Malaysia og Indonesia.