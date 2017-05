61 islamister drept på Filippinene: – Duterte kan knuse geriljaen

Minst 103 har mistet livet i Marawi den siste uken. Mandag tok filippinske myndigheter kontroll over byen igjen.

– Jeg ser ikke bort fra at president Rodrigo Duterte, med sine hardhendte midler, kan lykkes med å svekke og muligens knuse Abu Sayyaf-geriljaen. Det vil i så fall gjøre ham utrolig populær, sier PRIO-forsker og ekspert på Sørøst-Asia Stein Tønnesson.

Onsdag 24. mai marsjerte militante opprørere fra geriljagruppen Abu Sayyaf inn i Marawi på Filippinene og erobret byen etter et blodig angrep. Gruppen har erklært støtte til den såkalte islamistiske stat (IS).

VG var med filippinsk politi på jobb: Slik skal de rense landet med drapsbølge

Etter en knapp uke opplyser den filippinske hæren til CNN at 19 sivile, 11 soldater og fire politimenn – i tillegg til 61 militante – er drept i de harde kampene.

Tusenvis har flyktet, ifølge den amerikanske nyhetskanalen. Rundt 2.000 personer er fremdeles innesperret i områder kontrollert av opprørere.

Tror ikke på IS-filial

Innmarsjen i byen sør på Filippinene ble omtalt i IS' eget nyhetsbyrå, Amaq. Der bekrefter de at organisasjonen satte i gang en offensiv mot den filippinske hæren i Marawi.

Narkojakten på Filippinene: Her må hundrevis av kriminelle kle seg nakne

En av de 200.000 innbyggerne i byen fortalte i helgen at IS-flagg vaiet i vinden på ethvert gatehjørne med skriften: «Det finnes ingen andre guder enn Gud». Samtidig skriver CNN at mange eksperter tror det er et spørsmål om tid før man får en IS-filial i Sørøst-Asia.

De kunne ikke tatt mer feil, mener PRIO-forsker Tønnesson.

– Noen ser for seg at når IS presses tilbake i Syria og Irak, vil ikke folk kunne reise dit og krige, slik at sympatisørene deres i Sørøst-Asia starter en IS-filial hjemme i stedet. Det tror jeg er feil. Man sa det samme om Al Qaida for flere år siden, men det er ingen Al Qaida- eller IS-fenomener som har fått noen utbredelse i Sørøst-Asia, sier han.

Saken fortsetter under VGTV-innslaget.

Tønnesson mener det er påfallende at land som India og Indonesia, med de to største muslimske befolkningene i verden, ikke har opplevd noen reell IS-trussel.

Washington Post: Slik var Dutertes hemmelige samtale med Trump

– Disse statene er ganske velutviklede og sterkt organiserte, så de har klart å slå ned på terrorgrupper som utvikler seg. De muslimske gruppene som slåss i Sørøst-Asia, slåss i all hovedsak for lokal uavhengighet eller selvstyre. Noen få har erklært støtte til IS, men de har svært liten støtte i landet.

Skulle ta islamistisk leder

Bare noen timer etter geriljaens inntog i Marawi, erklærte Filippinenes president Rodrigo Duterte unntakstilstand i området. Hæren har slått hardt ned mot de militante islamistene, og mandag mener de altså å ha kontroll over byen igjen.

– Bare noen mindre områder i Marawi er fortsatt under opprørernes kontroll, opplyste hærens talsmann Restituto Padilla mandag, ifølge AP.

Saken fortsetter under VGTV-videoen.

Den siste ukens kamper har av flere vært omtalt som et tegn på IS' fremmarsj i Sørøst-Asia. Angrepet skjedde nemlig etter at Filippinene gjennomførte en operasjon for å ta en av de militante lederne, Isnilon Hapilon, som ifølge The New York Times er satt til å være lederen av IS på Filippinene.

Den militante lederen skal deretter ha bedt den islamistiske gruppen Maute om å ta over byen.

Nyhetsbyrå: Abu Sayyaf-geriljaen har tjent 60 mill. på kidnappinger

Tønnesson mener likevel ikke at angrepet beviser koblinger til IS.

– Grunnen til de store kampene som har vært nå, er tvert imot at Abu Sayyaf har blitt svekket. Duterte har satt det som sitt mål å utrydde dem, og han har ikke noe særlig betenkeligheter med hvilke midler han bruker. Dette angrepet fremstår som et forsøk på å vise seg frem i en situasjon der mange av lederne i geriljaen er på flukt, mener han.

Han får støtte fra NTNU-professor Paul Midford, ekspert på politikk og sikkerhet i Sørøst-Asia.

– Noen islamistiske grupper i Sørøst-Asia har visstnok uttrykt sin støtte til IS, men det virker aller mest som en form for markedsføring, sier Midford.

– Forholdene for å etablere en IS-filial i Sørøst-Asia virker ikke lovende, ettersom det ikke er noen nedbrutte stater der i øyeblikket. Det nærmeste man kommer er Filippinene, men selv de er langt unna, legger han til.

Spøkte med voldtekt

President Duterte har de siste dagene fått massiv internasjonal kritikk etter at han spøkte med at han selv ville ta straffen dersom soldatene hans voldtok kvinner.

– Jeg går i fengsel for deg. Hvis du voldtar tre, så vil jeg si at jeg gjorde det, sa presidenten under en tale i en militærforlegning fredag.

Saken fortsetter under bildet.

HAR KONTROLL: Det filippinske luftvåpenet traff mål i byen Marawi lørdag. Mandag hevder myndighetene å ha kontroll over byen som ble tatt av en militant islamistisk gruppe i forrige uke. Foto: Bullit Marquez , AP

En rapport fra det indonesiske forskningssenteret Institute for Policy of Conflict (IPAC), viser at IS har ført ekstreme grupper sammen i Sørøst-Asia. Samtidig slår den fast at landenes militære har lyktes med å hindre større samarbeid.

En analytiker i selskapet Jane's Terrorism and Insurgency Center, som følger med på ikke-statlige militante grupper, hevder at økt samarbeid mellom grupper i regionen er et skritt mot en samlet islamistisk front.