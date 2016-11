Disse statslederne snur ryggen til Castro

Vladimir Putin, Justin Trudeau og Theresa May er blant statslederne som ikke kommer i begravelsen til Fidel Castro (90).

Mange statsledere har valgt å sende mindre fremtredende representanter til begravelsen.

I tillegg til Russlands president Vladimir Putin, Canadas statsminister Justin Trudeau og Storbritannias statsminister Theresa May, ser det heller ikke ut til at USAs president Barack Obama ønsker å delta.

Putin sender sin nære medarbeider Vyacheslav Volodin, melder Reuters.

Det er Guardian som melder om statsledernes fravær.

Putins valg underbygger en vanlig antagelse om at han har vendt blikket bort fra Cuba, og snudd det mot Midtøsten.

Trudeau sender i stedet Canadas generalguvernør David Johnston. Statsministeren ble møtt med kritikk etter at han omtalte Castro som en «bemerkelsesverdig leder».

Det er ventet at Storbritannias utenriksminister, Boris Johnson, har valgt Sir Alan Duncan, som er ansvarlig for Amerika, til å lede delegasjonen. Theresa May har ikke kommet med noen uttalelse etter Castros død.

Sør-Amerika stiller sterkt



Blant venstrevridde land i Sør-Amerika er det ikke overraskende flere statsledere som dukker opp.

Ecuadors president Rafael Correa, Venezuelas Nicolás Maduro og president i Nicaragua, Daniel Ortega, skal alle delta. Argentinas utenriksminister, Susana Malcorra, er ventet å gjøre det samme.

India sender sin innenriksminister Rajnathg Singh, og Spanias delegasjon blir ledet av landets tidligere konge Juan Carlos.

Lederen for det venstrehendte partiet Sinn Féin i Irland, Gerry Adams, skal reise til Havanna. Landets president Michael Higgins skal imidlertid ikke. Higgins ble kritisert for å ikke ha nevnt menneskerettighetsbruddene på Cuba da han uttalte seg etter Castros død.

Ifølge kilder i Labour Daily Mirror har pratet med, setter ikke Labour-leder Jeremy Corbyn seg på flyet til Havanna.

«En tyrann»



Obama har blitt møtt med klare advarsler blant republikanere. Newt Gingrich, som tidligere har blitt nevnt som potensiell utenriksminister, advarte Obama, visepresident Joe Biden og utenriksminister John Kerry mot å dra.

Det er fortsatt ikke kjent hvem Obama sender til begravelsen.

Gingrich har i en rekke Twitter-meldinger delt sitt syn på den avdøde presidenten.

«Ikke under noen omstendigheter burde president Obama, Biden eller Kerry dra til Cuba for Castros begravelse. Han var en tyrann», skriver Gingrich i en av meldingene.

Heller ikke senator Ted Cruz, som har cubansk bakgrunn, er nådig mot Castro:

«Hvis du ikke ville gått til Pol Pots begravelse eller Stalins begravelse eller Maos begravelse fordi de var morderiske, kommunistiske diktatorer, da burde du ikke gjøre det Obama og Trudeau gjør, som er å feire Castro: En morderisk, kommunistisk diktator».

De fremtredende republikanerne Mitch McConnell og Paul Ryan har også gått hardt ut mot Castro etter hans død.