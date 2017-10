MESQUITE, NEVADA (VG) I to år har Richard Twiddy (79) bodd ti meter fra massedrapsmannen Stephen Paddock. Likevel har han aldri sett ham.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Vi synes det er veldig rart, for her i nabolaget kjenner alle hverandre. Det er to år siden vi flyttet inn hit. Da bodde han her allerede. Men jeg har faktisk aldri sett ham. Jeg vet ingenting om ham. Det samme sier de andre naboene jeg har snakket med.

Richard Twiddy har et hus mellom sitt og huset til Stephen Paddock, 64-åringen som skjøt og drepte minst 59 mennesker og skadet langt over 500 andre i Las Vegas søndag kveld. Han tar imot VG i oppkjørselen sin mindre enn et døgn etter massakren.

Oversikt: Slik skjedde massedrapene

Solen er i ferd med å gå ned over det fredelige nabolaget Sun City i Mesquite, cirka halvannen times kjøring fra Mandalay Bay Hotel, der Paddock avfyrte sine dødelige skudd mot 22.000 konsertgjengere.

Nabolaget er et boligområde for eldre og pensjonister. Man må være minst 55 år gammel for å få bo her.

– Å bo så nærme en mann som gjør noe slikt er et stort sjokk. For to dager siden hadde vi bassengfest i nabolaget her, med 250 personer på et inngjerdet område. Tenk om han hadde startet å skyte på oss da. Dette er helt grusomt, sukker Twiddy.

Pensjonert regnskapsfører: Dette vet vi om gjerningsmannen

BRØT SEG INN: Garasjedøren ligger på bakken som et synlig bevis på politiets razzia i gjerningsmannens bolig. Foto: Thomas Nilsson , VG

Vekket av politistyrker



Han og kona ble vekket av innsatsstyrker fra politiet klokken 03.30 natt til mandag. Da ble hele nabolaget evakuert.

– Det var fullt SWAT-team. De fryktet det kunne være eksplosiver i huset hans, så vi ble alle tatt med til salgskontoret til borettslaget her.

VG møtte overlevende: – Det var som en skrekkfilm

Rundt seks timer senere fikk de komme tilbake. Da kunne Twiddy se politifolkene bære ut totalt 19 våpen. De kommer i tillegg til de 23 politiet fant på hotellrommet Paddock skjøt fra i Las Vegas. Naboen rister på hodet over antallet.

– Når du har så mange og kraftfulle våpen, så er det noe som er galt. At slikt kan skje, viser at landet vårt er i trøbbel.

VÅPEN OG GITARER: På denne butikken, som altså selger gitarer og våpen, kjøpte Stephen Paddock en rekke av sine mange våpen. Foto: Thomas Nilsson , VG

Paddocks ørkengule hus bærer naturlig nok preg av at politiet har saumfart det. Bak det gule politibåndet som hindrer folk å ta seg helt bort til huset ligger garasjedøren på bakken. Synlig vrengt opp.

Sett samboeren

Richard Twiddy har blitt avhørt to ganger av politiet før de forlot nabolaget. Det ga ikke særlig utbytte for etterforskerne, som nå jakter på drapsmannens motiv.

– Jeg hadde ingenting å fortelle dem siden jeg aldri har sett ham. Jeg vet han som bor i huset mellom oss hadde så vidt pratet med ham én gang. Jeg har bare sett samboeren hans kjøre forbi noen få ganger.

Naboen som har pratet med Paddock ønsker ikke å la seg intervjue. Både han og naboen på andre siden av Paddocks hus har hengt opp lapper på døren sin som forteller pressen at de ikke kommer til å svare på noen spørsmål.

Oppdatert oversikt: Dette er ofrene for skytemassakren

Mens VG er innom nabolaget er det flere skuelystne som har tatt turen. Blant dem far og sønn Marco Aguilar senior og junior. De bor noen få kilometer unna.

– Da vi hørte at det var en person herfra byen var vi sikre på at vi visste hvem det var. Alle kjenner alle her. Du kan ikke gå på butikken uten å møte 20 kjentfolk. Likevel hadde vi aldri sett han fyren her før. Det var veldig overraskende forteller junior.

FRA MESQUITE: Marco Aguilar junior og senior bor i samme by som massedrapsmannen. De forteller at her kjenner de fleste til hverandre. Foto: Thomas Nilsson , VG

Våpenbutikk



VG var også innom en av butikkene Stephen Paddock skal ha kjøpt våpnene sine hos. Guns & Guitars ligger bare fem minutters kjøring unna hans hjem.

Da VG ankom butikken, hadde en mann som jobber der akkurat låst døren for dagen. Da VG forsøkte å stoppe ham i håp om et intervju bare ristet han på hodet. Eieren har likevel uttalt seg til media tidligere på dagen, og fortalt at det var ingenting som tydet på at Paddock var uskikket for å kjøpe våpen.

Richard Twiddy forklarer at i veistubben der han, Paddock og de to andre naboene bor er det planlagt tre hus til. Tomtene er sanert og det er klart for byggestart. Det vil naboene nå forsøke å endre på.

– Vi snakket sammen tidligere i dag og ønsker heller at de skal bygge en liten park her til minne om de som ble drept i natt. Vi har bestemt oss for å foreslå det for utbyggerne, sier Twiddy.