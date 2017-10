Las Vegas-skytteren hadde satt opp kameraer utenfor hotellrommet

LAS VEGAS (VG) Stephen Craig Paddock (64) hadde skjult et kamera på en matvogn i korridoren.

I tillegg til ytterligere et kamera utenfor hotellrommet, hadde han også satt opp et kamera i kikkhullet på døren til den aktuelle toroms-suiten i 32. etasje. Politiet sier de ikke kjenner til om noe ble sendt direkte, men bekrefter at FBI jobber med å gjennomgå materialet.

– Jeg regner med at han lette etter noen som ville arrestere ham, sier sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse.

Amerikansk TV-stasjon: Dette er de første bildene fra massedrapmannens hotellrom

Fra rom 32135 på Mandalay Bay Hotel hadde 64-åringen uforstyrret utsikt utover området, hvor 21.000 personer var samlet til festival. Politiet bekrefter at han deretter skjøt uhindret mot folkemengden i mellom ni og ti minutter, noe som er nesten dobbelt så lenge som politiet tidligere har oppgitt.

Minst 58 personer ble drept: Dette er ofrene

Deretter skjøt han seg selv før politi stormet rommet, og fant ham død med minst 23 skytevåpen. Ifølge politiet ble disse båret opp til det aktuelle hotellrommet i ti kofferter over flere dager.

Politiet bekrefter natt til onsdag norsk tid at de til sammen har beslaglagt 47 skytevåpen, deriblant rifler, pistoler og shotguns. Tolv av dem hadde såkalte «bump stock», som gjorde at de fungerte som automatvåpen.

Våpenekspert Leif Magne Lervik forklarer at innretningen gjør det mulig å lure avtrekksmekanismen.

– Vanligvis, på et halvautomatisk våpen, må du trykke inn fingeren for hvert skudd. Men en «bump-stock» sørger for at våpenet automatisk lader neste skudd. I praksis gjør den om et halvautomatisk våpen til et helautomatisk, sier han til VG.

Solgte våpen til massedrapsmannen: – Jeg har dårlig samvittighet

MODIFISERT: En rifle, modifisert med en såkalt «bump stock», som setter deler av våpenet på en fjærladet skinne, som bruker rekylen til å skyve det frem og tilbake mot fingeren på avtrekkeren ILLUSTRASJONSBILDE: , ALLEN BREED, AP

VG var natt til onsdag norsk tid ved åstedet, hvor man kunne se mennesker inne på hotellrommet 64-åringen skjøt fra. Før han åpnet ild mot festivaldeltakerne, brukte han en hammer til å knuse to ruter. I hvert av vinduene er det nå satt opp to sponplater i nedre halvdel.

Inne på hotellets kasinoområde er det roligere enn normalt, og ved inngangene til hotellet henger det små skilt som forteller at skytevåpen ikke er lovlig.

Danny ble vitne til massakren: – Det var som i en skrekkfilm

SATT OPP PLATER: Politiet satte natt til onsdag opp sponplater på nedre halvdel av hvert av vinduene, hvor 64-åringen åpnet ild fra. Foto: , Thomas Nilsson, VG

På direkte spørsmål om gjerningsmannen drev med våpentrening før massakren, svarer politiet at de kjenner til opplysningene, men at de ikke kan bekrefte det på nåværende tidspunkt.

De bekrefter at motivet fortsatt er uklart, men at de «forventer å kunne ha mye mer informasjon i løpet av de neste 48 timene».

– Men denne personen var åpenbart forberedt. Med tanke på at han hadde det antallet og den typen våpen inne på rommet, så er det tydelig at det var godt planlagt. Jeg er ganske sikker på at han evaluerte alt han gjorde, sa sheriff Joseph Lombardo.

Forskere: Derfor kalles ikke massakren terror

Under pressekonferansen spilte de også av en dramatisk video, som viser kaoset som oppsto da 64-åringen åpnet ild. «Kom deg ned! Gå den veien, den veien!», roper politiet, og i bakgrunnen hører man folk som skriker. I den såkalte «bodycam»-videoen blir også en av politifolkene skutt idet de søker dekning bak en bil.

– På dette tidspunktet prøver de fortsatt å avklare hvor skuddene kommer fra, oppsummerer politiet på pressekonferansen.

Samtidig sier politiet at 64-åringens australske samboer, som for tiden befinner seg på Filippinene, er en «en person av interesse». Sheriffen utdyper ikke hva de baserer dette på, men understreker at de er i dialog med henne.

Ifølge nyhetsbyrået AP og NBC News overførte 64-åringen 100.000 dollar til en konto på Filippinene, som er kjærestens fødeland, i uken før massakren. På direkte spørsmål om dette, sier politiet at de ikke kan bekrefte opplysningene, men at dette er en aktiv del av deres etterforskning.