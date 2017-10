Las Vegas-massedrapsmannen satt opp kameraer

Stephen Craig Paddock (64) hadde satt opp et kamera på en mattralle utenfor hotellrommet.

I tillegg hadde han satt opp kameraer inne på den aktuelle suiten i 32. etasje. Politiet bekrefter at de jobber med å gjennomgå dette materialet, i tillegg til videoer fra 67 kroppskameraer.

– Jeg regner med at han lette etter noen som ville arrestere ham, sier sheriff Joseph Lombardo på en pressekonferanse.

Fra rom 32135 på Mandalay Bay Hotel hadde 64-åringen uforstyrret utsikt utover området, hvor 21.000 personer var samlet til festival. Før 64-åringen åpnet ild mot festivaldeltakerne, knuste han to ruter med en hammer.

Politiet bekrefter nå at han deretter skjøt uhindret mot folkemengden i omtrent ni minutter, noe som er nesten dobbelt så lenge som politiet tidligere har oppgitt.

Deretter skjøt han seg selv før politi stormet rommet, og fant ham død med 23 skytevåpen. Ifølge politiet ble disse båret opp til det aktuelle hotellrommet i ti kofferter over flere dager.

Sheriffen sier at motivet fortsatt er ukjent, men at de «forventer å kunne ha mye mer informasjon i løpet av de neste 48 timene».

– Men denne personen var åpenbart forberedt, og jeg er ganske sikker på at han evaluerte alt han gjorde, sier han.

Samtidig sier politiet at 64-åringens australske samboer, som for tiden befinner seg på Filippinene, er en «en person av interesse». Sheriffen utdyper ikke hva de baserer dette på, men understreker at de er i dialog med henne.