LOS ANGELES (VG) Søndag kveld irriterte Elisabeth (20) seg over at hun kom for sent til festivalen. I dag tror hun forsinkelsen kan ha reddet livet hennes.

Tyve år gamle Elisabeth Tsheronogolva hadde gledet seg til konsert med countrystjernen Jason Aldean i flere uker. Hun hadde planlagt antrekk, og skulle møte vennene sine inne på området til Route 91 Harvest-festivalen i god tid før stjernen gikk på scenen. Men søndag ble hun ble forsinket og kom for sent.

Elisabeth (20) overlevde Las Vegas-massakren. Det gjorde ikke alle vennene hun skulle vært der med.

Døde: De ble ofre for massedrapsmannen

– En venninne døde på sykehuset i dag, en annen har en kollapset lunge, skuddskader i ansiktet og ligger i koma. Jeg kom for sent, og lever kanskje på grunn av det. Det er utrolig vanskelig å tenke på, sier Elisabeth til VG.



Saken fortsetter under bildet

TAR VARE PÅ HVERANDRE: Mandag kveld holdt universitetet i Nevada en minnestund for de omkomne etter skytemassakren i Las Vegas. Mange unge mennesker var til stede. Foto: Lech Klaudia , VG

Flere hundre samlet i sorg

I LAS VEGAS: Fotograf Klaudia Lech og reporter Camilla Huuse. Foto: Klaudia Lech , VG

Elisabeth er blant dem som har møtt opp utenfor Nevada University i Las Vegas mandag kveld for å minnes ofrene etter søndagens skyteepisode.

Rundt 200 mennesker har funnet veien hit. Tente lys og stjernehimmelen over oss er de eneste lyskildene på den ellers mørklagte plassen. Ingen har særlig behov for å snakke, i stedet holder kjente og ukjente en varmende arm rundt hverandre.

Oversikt: Slik skjedde massedrapene

Det var under konserten til den populære countryartisten Jason Aldean at skytingen startet. Skuddene kom fra 32. etasje på Mandalay Bay Hotel, som ligger midt på The Strip i Las Vegas. Natt til tirsdag norsk tid bekrefter politiet at minst 59 personer er drept, og 527 skadet.

Hendelsen er den dødeligste masseskytingen i moderne amerikansk historie.

Er du i Las Vegas og ble vitne til hendelsen? Ta kontakt med VGs journalister her!

TØFF TID: Elisabeth (20) vet hun kommer til å slite med opplevelsene fra søndagens skytemassakre for alltid. Flere av vennene hennes mistet livet. Foto: Lech Klaudia , VG

– Vet ikke hvordan hun skal komme seg gjennom dette

Hun skjelver i stemmen når hun snakker. Flere ganger må Elisabeth samle seg før hun kan fortsette. Hun forteller om flukten fra skuddsalvene, forvirring og kaos. Det er vanskelig å beskrive akkurat hva hun så, kjente og følte, for alt virker så fjernt. Men Elisabeth husker at hun løp i dekning med en kompis. At hun ikke ante hvor venninnene var, for ingen av dem svarte på telefonen.

Hun husker også at hun aldri har vært så redd.

– Jeg vet ikke hvordan hun skal komme seg gjennom dette. Det eneste jeg vet er at det må hun, vi skal klare dette, sier faren til Elisabeth.

Han sitter inntil datteren, med en beskyttende arm på skulderen hennes, mens hun snakker med oss.

– Det hjelper at så mange kom hit for å vise støtte. Men jeg har det veldig vondt, sier Elisabeth.

LES OGSÅ: Danny ble vitne til hendelsen: – Som i en skrekkfilm

HJERTESKJÆRENDE SCENER: Mange unge gråt høylytt under minneseremonien for ofrene etter Las Vegas-massakren mandag kveld. Foto: Lech Klaudia , VG

Bar skadede ut fra festivalområdet

En annen som kjenner på lignende følelser, er Mario Montemavor (20). Han og vennene sto midt på festivalområdet da skytingen startet.

– Jeg klarte ikke å innse hva som skjedde før jeg så en person med skuddsår gjennom hodet. Da gikk hele kroppen min i frys, sier Mario.

Han kom seg ut fra parken ved å krabbe langs utkanten av festivalområdet. Vel ute søkte han tilflukt på ett hotell. Hvor vennene var, ante han ikke. Heller ikke hva klokken var eller hvor mange minutter han hadde brukt på å komme seg unna. Det eneste Mario visste, var at han ikke ville klare å slå seg til ro eller reise hjem. Så mens de fleste andre flyktet fra åstedet, gikk han tilbake.

I løpet av natten bar den robuste 20-åringen skadede mennesker ut fra åstedet og til ambulansene. I flere timer holdt han døende mennesker i armene sine. Kommer man noen gang over slike inntrykk?

– Jeg vet ikke ... sier Mario, som drar på ordene.

– Det eneste jeg vet er at det var det eneste jeg kunne gjøre. Jeg har stor respekt for dem som bare ville komme seg unna, men jeg måtte gjøre noe. Å hjelpe ble min måte å overleve på.

– Hvordan har du det nå?

– Tøft. Samtidig blir jeg stolt når jeg ser oppmøtet her i dag. USA er det beste landet i verden. Se bare på hvor mange som har kommet for å hjelpe til og vise sin støtte, alle med forskjellig hudfarge, rase og etnisitet.

MINNESTUND: Det var stort oppmøte under mandagens markering for ofrene. Spesielt mange unge møtte opp. Foto: Lech Klaudia , VG

– Las Vegas vil forandres av denne hendelsen

Siden angrepet har tusenvis av frivillige stått på for å gjøre en umenneskelig situasjon litt mer angripelig. Ukjente har møtt opp på krisesenter med tepper, vann og mat. Blodbankene har opplevd stor pågang, og en innsamlingsaksjon for de berørte har samlet inn mer enn en million dollar.

Jazmin Lingo (25) er blant dem som kastet alt hun hadde i hendene for å bidra. Hun tilbrakte flere timer med de pårørende på ett krisesenter i byen mandag. Her snakket hun med mødre som ikke visste hvor barna var, en desperat ektemann på jakt etter kona og en liten gutt som savnet mamma. Da VG snakker med Jazmin utenfor krisesenteret litt utpå dagen har hun vanskelig for å holde tårene tilbake.

– Jeg må være sterk der inne, vet du, men det er vanskelig ... Så mange har mistet sine kjære og fått livet snudd på hodet, sier Jazmin.

– Las Vegas vil forandres av denne hendelsen. Jeg håper vi klarer å stå sammen i sorgen, og ikke lar angrepet splitte oss.