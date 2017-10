Amerikansk TV-stasjon: Dette er de første bildene fra massedrapmannens hotellrom

Bilder Boston 25 News har fått tilgang til, viser ifølge TV-stasjonen hotellrommet til massedrapsmannen Stephen Paddock kort tid etter skytedramaet.

Tirsdag opplyste amerikansk politi at 23 rifler ble funnet på hotellrommet der Stephen Paddock avfyrte skuddene som drepte minst 59 mennesker og såret 527.

Bilder TV-stasjonen Boston 25 News har fått tilgang til, skal vise innsiden av hotellrommet etter at politiet tok seg inn. De viser det som skal være to av de 23 riflene politiet har opplyst at de fant på innsiden av hotellrommet på Mandalay Bay Hotel i Las Vegas.

VG har vært i kontakt med Boston 25 News. De opplyser at bildene er gitt til dem av en kilde i politiet, og at bildene er tatt av politiet. Bildenes ekthet er foreløpig ikke bekreftet fra offentlig hold.

Flere serier med skudd



Det var midt under en konsert med den populære countrystjernen Jason Aldean at Paddock avfyrte flere serier med skudd med automatvåpen mot publikum.

I tillegg til de to riflene, viser bildene store mengder ammunisjon liggende på et gulv. En hammer, som antageligvis ble brukt til å knuse rutene i rommet, er synlig ved siden av en av riflene.

Amerikansk politi har uttalt at to ruter ble knust med hammer før Paddock skjøt mot publikum.

Skjøt ti skudd i sekundet



Natt til tirsdag bekreftet politiet at de til sammen har beslaglagt 42 skytevåpen som de knytter til gjerningsmannen: 23 på hotellrommet og 19 i boligen, der de også fant eksplosiver og store mengder ammunisjon.

Ifølge nyhetsbyrået AP hadde han to såkalte «bump stocks», som er en modifikasjon som bruker rekylen fra skuddet til å skyve deler av våpenet frem og tilbake mot fingeren slik at avtrekkeren kan trekkes av så mye som ti ganger i sekundet.

Det er foreløpig et mysterium hvorfor Paddock, en 64 år gammel pensjonert regnskapsfører, valgte å gå til skyteangrep på de uskyldige konsertgjengerne.