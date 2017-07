Tomorrowland evakueres etter brann

En scene på den populære musikkfestivalen Unite With Tomorrowland i Barcelona brenner.

Den ene scenen på elektronikafestivalen Unite With Tomorrowland i Barcelona tok fyr lørdag kveld.

Det skal være Parc de Can Zam som er evakuert. Videoer som er delt på Twitter viser scenen i full fyr og flamme.

Brannen skal ha startet i forbindelse med et pyroshow på festivalens hovedscene.

Ingen meldt skadd

Til VG skriver arrangøren i en epost at 22.000 mennesker evakuert.

– I kveld, 29. juli 2017, tok hovedscenen på Unite Barcelona fyr på grunn av en teknisk feil. Takket være myndighetenes profesjonelle inngripen ble alle 22.000 besøkende evakuert trygt og uten meldinger om skader. Lokale myndigheter vil følge opp og fortsette etterforskningen sammen men den spanske organisasjonen i Unite, skriver pressekoordinator Debby Wilmsen.

Lokale medier melder at politiet har sperret av området rundt scenen.

– Kaotisk

Norske Ingelin Vestgaard er på festivalen i Barcelona og sto i publikum da scenen begynte å brenne.

– Under en liveoverføring begynte plutselig scenen å brenne, og den brenner ennå, forteller Vestgaard på telefon fra Spania mens sirenene uler i bakgrunnen.

BRENNER: Hovedscenen på festivalen Unite With Tomorrowland i Barcelona evakueres etter at det har brutt ut brann på hovenscenen. Foto: VG-tipser

Hun forteller at hun og kjæresten sto et stykke unna scenen, men at det var mye publikummere rett foran scenen.

– Vi prøver å komme oss bort fra stedet nå, det virket ganske kaotisk til å begynne med. Vi sto såpass langt unna at vi ikke har oversikten, forteller hun.

Skal ha startet i høyttaler

En annen nordmann VG har snakket med forteller at det skal ha begynt å brenne i en høyttaler da Armin van Buuren holdt konsert.

– Hele scenen er brent ned, og alle folkene er evakuert, forteller hun.

Det skal ha stått folk helt inntil scenen, men vitnet vet ikke om det er noen skadede.

Flere ambulanser har kommet til stedet. Ifølge den spanske avisen ser publikum ut til å ta det hele med ro på vei ut av nødutgangene.

