Fergekrasjen på Gran Canaria: Tre kilometer langt dieselflak i havet

Den spanske kystvakten jobber på spreng for å fjerne et tre kilometer langt dieselflak i havet etter at en ferge fredag kveld krasjet i betongmoloen på havnen i Las Palmas på ferieøya Gran Canaria.

13 personer ble skadet da fergen med 140 passasjerer fikk motortrøbbel og dundret inn i moloen Puerta de la Luz med så stor kraft at skipets baug trengte igjennom den flere meter høye betongmuren.

Sammenstøtet var så kraftig at skipets drivstoffrør, som ligger under vannlinjen, ble skadet og sprang lekk - med det resultat at 60.000 liter diesel rant ut i havet, opplyser lokale myndigheter til nyhetsbyrået AFP.

Tre kystvaktbåter klarte i løpet av søndag formiddag å samle opp omlag halvparten av dieselflaket som er tre kilometer langt og 1,5 kilometer bredt.

Kystvakten forsøker også å løse opp dieselflaket i et forsøk på å få drivstoffet til å fordampe raskere.

GJENNOM MOLOEN: Alle forsøk på å stanse Naviera Armas-fergen mislyktes før skipets baug trengte igjennom betongmoloen med stor kraft. Foto: AP

Stengte strendene



– Arbeidet med å fjerne utslippet fortsetter og vi håper at det er forsvunnet innen mandag. Eksperter tror ikke at utslippet vil føre til miljøskader, erklærte Fernando Clavijo, president i den autonome regjeringen på Kanariøyene.

Strendene rundt Las Palmas og Telde, de to største byene på Kanariøyene, ble søndag stengt i tilfelle dieselsølet skulle nå land.

Manolo Vidal, talsmann for rederiet Naviera Armas, forklarer at fergekrasjet skyldes en teknisk feil som førte til at skipet mistet strømmen og dermed motorkraften mens det forsøkte å komme tilbake til havnen i Las Palmas.