Oneal Ron Morris ble kjent for å utføre ulovlige plastiske operasjoner på kvinners rumper, nå dømmes hun for uaktsomt drap.

Amerikanske Oneal Ron Morris (36) fikk internasjonal oppmerksomhet i 2012 etter at flere titalls kvinner stod frem som ofre av ulovlig plastisk kirurgi.

En av kvinnene, Shatarka Nuby, døde av lungesvikt, etter at silikon fra flere kroppsdeler skal ha lekket ut i kroppen hennes.

Morris ble tiltalt for uaktsomt drap på Shatarka Nuby. Mandag ble «rumpe-doktoren» dømt til ti års fengsel og fem års prøvetid, skriver Washington Post.

Morris skal ha injisert Nuby rundt ti ganger mellom 2007 og 2011. Den første behandlingen skal ha kostet rundt 2000 amerikanske dollar.

Opererte transkvinner



Fra et fengsel i Florida 2011 skal Shatarka Nuby ha skrevet et brev til Helsedepartementet og fortalt om sine kosmetiske behandlinger. Rumpen hennes hadde hardnet og blitt sort.

Bivirkninger etter injeksjonene gjorde at hun følte seg dårlig og hun skyldte på «kirurgen» Oneal Ron Morris som samme år ble arrestert for å bruke spesielle ingredienser for å forme kvinners rumper.

«Rumpe-doktoren» satt et år i fengsel etter å ha blitt arrestert i november 2011 for å praktisert medisin uten lisens og for legemsbeskadigelse etter å ha injisert superlim og dekkfiks i en kvinnes bakdel.

Som Morris selv, var det mange transkvinner som ønsket seg mer formfulle rumper. I transmiljøet ble Morris kjent som the «Fix-a-Flat doctor» og «the Duchess» (hertuginnen).

Ifølge Daily Mail skal Morris også ha uført injeksjoner på seg selv.

Nekter skyld



Under høringen mandag skal Morris ha nektet for å ha påført noen skader med vilje. Familien til den avdøde Nuby skal ha kjempet for at hun skulle bli dømt til livsstid i fengsel.

– Min datter døde på den mest umenneskelige måten. Hun led i atten måneder og visste ikke hva kroppen inneholdt, sa moren til offeret under høringen.

Morris' forsvarer William Lanphear mener at alle parter deler ansvar og skyld. Han er ikke enig i dommen og mener at klientens pasienter visste at Morris ikke hadde lisens.

Ofrene skal ha kommet fra hele landet, men den falske legen skal hovedsaklig ha praktisert i Florida-området. Bortsett fra rumpe-operasjoner, skal Morris ha utført andre inngrep som brystforstørrelser og ansiktsbehandlinger.

Rajee Narinesingh var et av ofrene som fikk uført en ansiktsbehandling som har ført til store kuler i ansiktet. Hun fikk injisert sement og dekkfiks.

– Morris var en del av det trannskjønnede miljøet selv og vi stolte på hverandre, sier Narinesingh. Narinesingh mener den falske legen har gjort henne til et monster.

Politiet anslår at rundt 30 personer har blitt lurt av Morris.