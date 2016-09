Innsatte skjulte fluktrute med falsk vegg

De innsatte nærmet seg fullendt soning, men så sitt snitt til å røve til seg noen timer i det fri.

Frihetsabstinsensene var tydelige hos de innsatte på Center Point Halfway house i den amerikanske delstaten Oklahoma, ifølge en pressemelding fra fengselsvesenet i delstaten. For da bygningen ble inspisert, ble det oppdaget en fluktrute som av det kreative slaget.

De innsatte hadde først revet en gipsvegg på toalettet som vendte ut mot gaten, og deretter forseglet fluktruten med en egendesignet «lettvegg».



De aller ivrigste hadde deretter brukt toalettet til mer enn bare å gjøre sitt fornødne.

Byggverket ble oppdaget under et søk på anlegget som hadde til hensikt å avdekke mulig smugling. Institusjonen huser innsatte som nærmer seg fullendt soning, og fungerer som en overgangsbolig som skal forberede de fengslede på livet utenfor murene.

Nå spørs det om ikke de lufteglade komradene må belage seg på å tilbringe ekstra tid bak fengselsveggene.

– Slike institusjoner er til for at de innsatte skal får en god overgang til livet utenfor, samtidig som de holder seg nykter, sier direktør for det lokale fengselsvesenet Joe Allbaugh, som varsler at det vil komme reaksjoner etter avsløringen.

Under søket ble det også oppdaget blant annet 18 mobiltelefoner, fire gram marihuana, 39 sprøyter, 06. gram metamfetamin og et hjemmelaget sexleketøy.

Fengselsvesenet har varslet flere innstramminger og hyppigere kontroller på anlegget i fremtiden.