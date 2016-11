Drapsdømt fange sa nei til friheten

Den 79 år gamle amerikaneren Joseph Ligon ble tilbudt prøveløslatelse etter 63 år i fengsel – takket nei av prinsipp.

Joseph Ligon fra Philadelphia i USA kan være den personen i verden som har sonet lengst i fengsel for en forbrytelse begått av en mindreårig. Ligon har sonet 63 år for to drap han var delaktig i som 15-åring.

Nå har han blitt tilbudt prøveløslatelse, men den nå 79 år gamle Philadelphia-mannen takket nei, skriver Independent.

63 ÅR BAK MURENE: Joseph Ligon ble dømt for drap i 1953. Nå har 79-åringen takket nei til prøveløslatelse. Foto: Pennsylvania departement of corrections.

Ligon var en av fem ungdommer som i 1953 ble dømt for knivdrapene på to menn i Philadelphia i USA. Ligon har hele tiden fastholdt sin uskyld.

Grunnen til at mannen som har tilbrakt mesteparten av sitt liv i fengsel ikke takket ja til prøveløslatelsen handler rett og slett om prinsipper. Ligon mener nemlig at nok er nok etter 63 år bak murene.

Han burde bli løslatt uten de restriksjonene som følger med en prøveløslatelse, mener han.

– Hans syn på saken er at han har sonet lenge nok. Han ønsker ikke å være på prøvetid, han vil bare løslates, sier Bradley Bridge fra Philadelphias advokatforening til Philadelphia Enquirer.

Kan få dommene omgjort



Etter en dom i amerikansk høyesterett tidligere i år, ble det bestemt at mindreårige ikke kunne idømmes livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Dette har gjort at innsatte som Ligon har fått muligheten til å få straffen sin omgjort. Ligon fikk tilbud om å få gjort om sin livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse, til 50 år til livstid i fengsel, noe som omgående ville gitt ham muligheten for prøveløslatelse, skriver Philadelphia Enquirer.

Bare i Philadelphia skal det dreie som om hele 300 innsatte som er i samme situasjon som Ligon og autoritetene jobber med å prioritere de eldste sakene, skriver nyhetsbyrået AP.

De innsatte må gjennom flere prosesser før de får muligheten til å få omgjort dommene sine. Flere har rettet kritikk mot den lange, byråkratiske prosessen i disse sakene, som kan vise seg å ta flere år.

– De vil at han skal møte foran et løslatelses-panel. Virkelig? Det har ingen hensikt at han fortsatt skal sitte fengslet, sier Marsha Levick som jobber for rettighetene til personer fengslet for ungdomsfobrytelser, til AP.