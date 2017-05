Washington Post: FBI gransker Jared Kushner etter Russland-kontakt

Aktørene i Russland-skandalen

Michael Flynn

Tidligere sikkerhetsrådgiver. Fikk sparken etter at det ble avslørt at han ikke fortalte sannheten om sine møter med Russlands USA-ambassadør.

Paul Manafort

Tidligere valgkampsjef for Donald Trump. Jobbet tidligere for den russiske oligarken Oleg Deripaska for å fremme russiske interesser i USA.

Jeff Sessions

Justisminister. Hadde to møter med Russlands ambassadør han unnlot å fortelle om da han ble grillet i Kongressen i forkant av utnevnelsen.

James Comey

Tidligere FBI-direktør. Ledet etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. Fikk sparken tirsdag, angivelig for håndteringen av epostskandalen rundt Hillary Clinton.

Carter Page

Valgkamprådgiver for Donald Trump. Etterforsket av FBI, mistenkt for å ha jobbet for Russland før valget.

Jared Kushner

Donald Trumps svigersønn og nære rådgiver. Måtte møte til høring for å svare for sine møter med den russiske ambassadøren.

Vladimir Putin

President Russland. Skal ha beordret en statlig styrt tenketank utarbeide en plan for hvordan Russland kunne påvirke presidentvalget i USA og undergrave amerikanernes tillit til valgsystemet.

Sergey Kislyak

Russlands ambassadør til USA. Hadde flere møter med sentrale Trump-representanter i løpet av overgangsperioden.