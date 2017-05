Kushner skal ha foreslått hemmelig Russland-kommunikasjon

Trumps svigersønn og Russlands ambassadør diskuterte muligheten for en hemmelig kommunikasjonskanal mellom Trumps overgangsteam og Kremlin, ifølge Washington Post.

Ved hjelp av Russlands diplomatiske fasiliteter i USA ville Kushner legge til rette for skjult kommunikasjon allerede før Donald Trumps tiltredelse som president, ifølge avisen.

Det var 1. eller 2. desember i fjor, da Trump allerede hadde vunnet valget, at Kushner skal ha møtt Russlands ambassadør Sergei Kislyak, får Washington Post opplyst fra kilder med tilgang på ferske etterretningsrapporter.

– Flynn på møtet



Etter møtet henvendte Kislyak seg til sine overordnede hjemme i Russland for å viderebringe Kushners forslag, skal det hete i rapporten.

Også tidligere sikkerhetssjef Michael Flynn var til stede på møtet, som ifølge avisen fant sted i Trump Tower.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere på den amerikanske avisens opplysninger.

FBI gransker Kushner



Washington Post skrev så sent som i går at FBI retter søkelys mot Kushner i granskningen av den mulige russiske innblandingen i det amerikanske valget.

Bakgrunnen for granskningen er altså Kushners møte med ambassadør Kislyak, samt et møte med Sergey Gorkov, sjefen for Russlands statlige utviklingsbank.

FBIs granskning av Kushner tar etterforskningen av Trump-kampanjen et steg nærmere Det hvite hus og ikke minst Trumps egen familie. Kushner skal være den eneste personen som regnes som sentral i granskningen og som fortsatt jobber i Det hvite hus, ifølge Washingon Post.

Justisdepartementet utnevnte denne uka tidligere FBI-direktør Robert S. Mueller som spesialetterforsker med ansvar for etterforskningen av russisk innblanding i amerikansk politikk.